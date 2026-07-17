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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحسبا لتوسيع العمليات ضد إيران.. أكسيوس: واشنطن تعتزم إرسال طائرات التزود بالوقود إلى إسرائيل

الطائرات الامريكية
الطائرات الامريكية
الخارجي

أفاد موقع أكسيوس، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، بأن الولايات المتحدة تستعد لإرسال مزيد من طائرات التزود بالوقود جوًا إلى إسرائيل، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات سلاح الجو الإسرائيلي إذا تقرر توسيع العمليات العسكرية ضد إيران، وسط استمرار التوتر الإقليمي وتصاعد المواجهة بين الطرفين.

وبحسب التقرير، فإن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بدأت اتخاذ ترتيبات لنقل عدد إضافي من طائرات التزود بالوقود إلى المنطقة، بما يوفر دعمًا لوجستيًا للطائرات المقاتلة الإسرائيلية في حال تنفيذ عمليات بعيدة المدى أو استمرار الضربات الجوية لفترات زمنية أطول. وأشار المسؤولون إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التنسيق العسكري الوثيق بين واشنطن وتل أبيب، ولا تعني بالضرورة اتخاذ قرار نهائي بتوسيع نطاق العمليات العسكرية.

وأوضح التقرير أن طائرات التزود بالوقود تعد عنصرًا أساسيًا في أي عمليات جوية بعيدة المدى، إذ تمنح المقاتلات قدرة على البقاء في الأجواء لفترات أطول والوصول إلى أهداف تقع على مسافات كبيرة دون الحاجة إلى الهبوط للتزود بالوقود. 

ويرى مسؤولون، وفقا لـ أكسيوس، أن تعزيز هذا النوع من الدعم يعكس استعداد الولايات المتحدة لمساندة إسرائيل لوجستيًا إذا تطلبت التطورات الميدانية ذلك.

ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا عسكريًا متواصلًا، مع تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران، وارتفاع المخاوف من اتساع رقعة المواجهة لتشمل أهدافًا جديدة داخل الأراضي الإيرانية أو في مناطق النفوذ الإقليمي لطهران.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من وزارة الدفاع الأمريكية بشأن تفاصيل التقرير، كما امتنعت الحكومة الإسرائيلية عن تأكيد أو نفي المعلومات المتعلقة بإرسال طائرات إضافية للتزود بالوقود. ويشير مراقبون إلى أن مثل هذه التحركات العسكرية غالبًا ما تُحاط بسرية لأسباب تتعلق بالأمن العملياتي.

ويؤكد خبراء عسكريون، حسب الموقع الاستخباراتي الامريكي، أن تعزيز قدرات التزود بالوقود جوًا يمثل أحد أهم عناصر الجاهزية في أي حملة جوية واسعة، خاصة إذا تضمنت أهدافًا بعيدة عن القواعد الجوية الإسرائيلية. كما يمنح هذا الدعم مرونة أكبر في تنفيذ الطلعات الجوية وتغيير مساراتها وفقًا للظروف العملياتية.

موقع أكسيوس طائرات التزود بالوقود الولايات المتحدة سلاح الجو الإسرائيلي إسرائيل

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