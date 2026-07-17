روبيو يتوجه لمانيلا لتعزيز الشراكة الأمريكية مع آسيان ومناقشة قضايا أمن المحيطين الهندي والهادئ

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى العاصمة الفلبينية مانيلا خلال الفترة من 19 إلى 23 يوليو الجاري، للمشاركة في عدد من الاجتماعات الوزارية المرتبطة برابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، من بينها مؤتمر آسيان لما بعد الاجتماع الوزاري، واجتماع وزراء خارجية قمة شرق آسيا، واجتماع وزراء خارجية المنتدى الإقليمي لآسيان.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن روبيو سيجري خلال الزيارة لقاءات مع كبار المسؤولين الحكوميين من دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في إطار تعزيز الأولوية الأمريكية المتعلقة بـ"منطقة محيطين هندي وهادئ حرة ومفتوحة تحقق السلامة والأمن والازدهار للمنطقة وللشعب الأمريكي".

وأضاف البيان أن الوزير الأمريكي سيستعرض خلال الزيارة النتائج الملموسة للشراكة بين الولايات المتحدة ورابطة آسيان، كما سيعمل على تعميق الشراكة الشاملة بين واشنطن ومانيلا.