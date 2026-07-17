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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سر الرقم 304.. ماذا تعني احتفالية لامين يامال بعد تسجيله الأهداف؟

لامين يامال
لامين يامال
أحمد أيمن

تحولت احتفالية النجم الإسباني الشاب لامين يامال بعد تسجيل الأهداف إلى علامة مميزة تثير فضول جماهير كرة القدم حول العالم، إذ يحرص لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا على تشكيل الرقم "304" بأصابعه عقب هز الشباك، في لقطة أصبحت مرتبطة باسمه في كل مباراة يخوضها.

ورغم اعتقاد البعض أن الإشارة مجرد احتفال عابر، فإنها تحمل معنى شخصيًا عميقًا بالنسبة ليامال.. فماذا يعني الرقم "304"؟

سر احتفالية لامين يامال 

يشير الرقم "304" إلى آخر ثلاثة أرقام من الرمز البريدي "08304" الخاص بحي روكافوندا في مدينة ماتارو الكتالونية، وهو الحي الذي نشأ فيه اللاعب وقضى طفولته، ويعتبره مصدر إلهامه وبداية رحلته نحو النجومية.

ويحرص يامال على إظهار ارتباطه بهذا الحي في أكثر من مناسبة، إذ لا يكتفي باستخدام الرقم في احتفالاته، بل يضعه أيضًا على بعض متعلقاته الشخصية، في رسالة تؤكد اعتزازه بجذوره وعدم نسيانه للمكان الذي شهد بداياته الأولى، رغم الشهرة الكبيرة التي حققها مع برشلونة والمنتخب الإسباني.

ويُعد حي روكافوندا من الأحياء الشعبية في إقليم كتالونيا، وقد أصبح اسمه معروفًا لدى عشاق كرة القدم بفضل التألق اللافت ليامال، حتى إن جدران الحي باتت تحمل رسومات وصورًا للنجم الشاب تكريمًا له، بعد أن ساهم في التعريف بمنطقته على المستوى العالمي.

وتزامن تجدد الحديث عن سر الرقم "304" مع استمرار تألق يامال في كأس العالم 2026، بعدما لعب دورًا بارزًا في مشوار منتخب إسبانيا نحو المباراة النهائية، ليواصل لفت الأنظار داخل الملعب وخارجه، سواء بمهاراته أو برسائله الرمزية التي تحمل الكثير من الدلالات.

ويؤكد هذا الاحتفال أن يامال، رغم صغر سنه وما حققه من إنجازات مبكرة، لا يزال متمسكًا بأصوله، ويحرص على تذكير الجميع بأن النجاح لا يعني التخلي عن الجذور، لذلك أصبحت إشارة "304" أكثر من مجرد طريقة للاحتفال بالأهداف، بل رمزًا للوفاء للمكان الذي انطلقت منه مسيرته، ورسالة يوجهها في كل مرة يهز فيها الشباك بأن روكافوندا ستظل جزءًا أساسيًا من هويته مهما بلغت شهرته.

موعد نهائي كأس العالم 2026

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب "ميتلايف" في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يستضيف المواجهة المرتقبة بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، لحسم هوية بطل النسخة الأولى من المونديال بمشاركة 48 منتخبًا.

موعد مباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026 هو يوم الأحد 19 يوليو 2026، بينما تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق مباريات كأس العالم 2026، وسوف يتم بث نهائي المونديال عبر beIN SPORTS MAX.، وخصصت الشبكة قنوات beIN SPORTS MAX 1 وbeIN SPORTS MAX 2 وbeIN SPORTS MAX 3 وbeIN SPORTS MAX 4 بتعليق عربي، بينما يأتي على beIN SPORTS MAX 5 بتعليق إنجليزي وbeIN SPORTS MAX 6 بتعليق فرنسي.

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