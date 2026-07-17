إجراء عمليتين منظار ركبة لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي بالشرقية.. القصة الكاملة

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفريق الطبي بقسم العظام بمستشفى أبو كبير المركزي، بقيادة الدكتور سعد الدمرداش استشاري ورئيس قسم العظام بالمستشفى، وبمشاركة الدكتور محمد رضوان أخصائي العظام، والدكتور أسامة عبدالعزيز أخصائي العظام ورئيس قسم العمليات، والدكتور إبراهيم سعيد أخصائي التخدير، والدكتور محمود صالح أخصائي التخدير، وفريق تمريض قسم العظام نجح في إجراء أول عمليتين بمنظار الركبة لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي بالمستشفى، لحالات كانت تعاني من قطع كامل بالرباط الصليبي الأمامي مع قطع جزئي بالغضروف الهلالي الداخلي للركبة، في نجاح مستمر يضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة بمستشفى أبو كبير المركزي، ويؤكد التطور الكبير الذي تشهده خدمات جراحات العظام والمناظير بالمستشفى.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن جراحات مناظير الركبة وإعادة بناء الرباط الصليبي من الجراحات الدقيقة التي تحتاج إلى كوادر طبية ذات خبرة وتجهيزات حديثة، مشيداً بأداء الفريق الطبي بمستشفى أبو كبير المركزي، والذي نجح في إجراء هذه العمليات الجراحية المتقدمة لأول مرة بالمستشفى، مؤكداً أن إدخال مثل هذه الجراحات التخصصية يساهم في توفير خدمة طبية متقدمة داخل المستشفيات الحكومية، ويخفف الأعباء عن المرضى.

وأضاف محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، أن الحالات حضرت إلى قسم العظام بمستشفى أبو كبير المركزي، وبعد توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات والأشعات اللازمة عليهما، تبين إصابتهما بقطع كامل بالرباط الصليبي الأمامي مع قطع جزئي بالغضروف الهلالي الداخلي للركبة، وتم إجراء العمليات بفضل الله بنجاح، وإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي بواسطة رقعة وترية من الأوتار الشظوية، مع تهذيب الغضروف الهلالي والغشاء السينوفي، باستخدام منظار الركبة، والحالتان الآن بحالة مستقرة، وتتلقيان الرعاية الطبية والمتابعة اللازمة بالمستشفى.

وقدم الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة الشكر والتقدير إلى الدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل المديرية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور محمد نورالدين مدير إدارة الخدمات الطبية بالمديرية، والدكتور محمد عيد مدير مستشفى أبو كبير المركزي، ولجميع السادة الأطباء وهيئة التمريض والفنيين والخدمات المعاونة، المشاركين في هذا العمل، نظراً لجهودهم المخلصة والمتميزة في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمحافظة الشرقية.