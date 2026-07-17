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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بنسبة 100%.. إشغال كامل بشواطئ القطاع الشرقي والهانوفيل المجاني

شواطئ الإسكندرية اليوم
شواطئ الإسكندرية اليوم
أحمد بسيوني

أكد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية استمرار المتابعة اللحظية لنسب الإشغال بجميع شواطئ المحافظة، من خلال الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، لضمان تنظيم توافد الرواد والحفاظ على سلامتهم، مؤكدًا أهمية التزام المواطنين بتوجيهات رجال الإنقاذ واتباع تعليمات الرايات المرفوعة بكل شاطئ.

وصول نسبة الإشغال إلى 100% 

وفي هذا الإطار، أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وصول نسبة الإشغال إلى 100% بشواطئ القطاع الشرقي، فيما بلغت نسبة الإشغال 85% بشواطئ القطاع الغربي، مع استمرار اكتمال الإشغال بشاطئ الهانوفيل المجاني بنسبة 100%.

وتنوه محافظة الإسكندرية أن شواطئ القطاع الشرقي، بالإضافة إلى شاطئ بحري المميز بحي الجمرك، رفعت الراية الخضراء بما يسمح بالسباحة، بينما رفعت باقي شواطئ حي الجمرك وشواطئ حي وسط الراية الصفراء، بما يعني السباحة بحذر مع الالتزام الكامل بتعليمات رجال الإنقاذ، في ظل حالة بحر تتراوح أمواجه بين الهادئة والمتوسطة بينما رفعت شواطئ حي العجمي الراية الصفراء، في حين رُفعت الراية الحمراء على الشواطئ المغلقة، وهي شاطئ الكيلو 21 وشاطئ الصفا، بما يعني منع السباحة تمامًا، نظرًا لارتفاع أمواج البحر حفاظًا على سلامة المواطنين.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين الراغبين في التوجه إلى الشواطئ بمتابعة نسب الإشغال واختيار الشواطئ الأقل كثافة، مع ضرورة الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ والرايات المرفوعة بكل شاطئ، حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم.

كما تؤكد محافظة الإسكندرية استمرار تلقي شكاوى المواطنين واستفساراتهم من خلال الأرقام التالية
📲 أرقام شكاوي القطاع الشرقي
📞 01270746490 📞 01289252668
📞 01119555946 📞 01283136655

📲 أرقام شكاوى القطاع الغربي
📞 01270477199 📞 01111113320

الإسكندرية أيمن عطية نسب الاشغال شواطئ اشغال

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