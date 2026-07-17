طرح بوستر فيلم Hershey تهيدًا لعرضه في نوفمبر القادم

طرحت الشركة المنتجة لفيلم Hershey البوستر الرسمي تمهيدًا لعرضه خلال الشهور المقبلة.

فيلم "Hershey" ينتمي الي نوعية أعمال السير الذاتية، ومن بطولة فين ويتروك وألكسندرا داداريو.

ويروي القصة الحقيقية لميلتون هيرشي وزوجته كيتي، وكيف حوّلا رؤيتهما إلى إمبراطورية شوكولاتة غيّرت حياتهما وتركت إرثًا عالميًا.



الفيلم من المقرر طرحه في السينمات يوم 25 نوفمبر 2026.

فين واتتروسك هو ممثل ومؤلف أمريكي. ولد في من مواليد 28 أكتوبر 1984 في لينوكس ،ماساتشوستس ، الولايات المتحدة الأمريكية.

تم ترشيحه لجائزة إيمي لعام 2018 في أفضل ممثل مساعد. حصل على ترشيح لجائزة Primetime Emmy Award عن دوره في دور Dandy Mott في سلسلة FX American Horror Story: Freak Show.

تخرج بدرجة البكالوريوس في الفنون الجميلة عام 2008. والده من أصول دنماركية ونرويجية ونمساوية. من أعماله My All-American (2015) ، The Big Short (2015).