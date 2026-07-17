إيمان كريم ومحافظ دمياط يتفقدان مركز لتأهيل ذوى الإعاقة بالسنانية

تفقدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، مركز رحمة لرعاية وتأهيل وتدريب ذوى الإعاقة بالسنانية، يأتي ذلك ضمن جولتهما في المحافظة صباح اليوم.

استهدفت الجولة التفقدية التعرف على الخدمات التى يقدمها المركز للأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الفئات العمرية، وخلال جولتها التفقدية للمركز أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية وجود تمثيل متوازن للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الملفات داخل كافة المؤسسات على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أنها حرصت على زيارة عدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة خلال زيارتها لمحافظة دمياط، للإطلاع على أنشطتها وبرامجها المتنوعة.

وأشادت "كريم" خلال زيارتها التفقدية للمركز بالأنشطة التعليمية والترفيهية المختلفة، وبمستوى الطلاب الملتحقين به، وكذا عمليات الدعم والتنسيق المتواصل مع أولياء أمورهم وأسرهم.

وخلال الزيارة ناقشت "المشرف العام على المجلس" التحديات التي تواجه المركز في تنفيذ أنشطته وبرامجه، وكذا دوره الهام في تنمية مهارات الطلاب الملتحقين به، مؤكدة على أن المجلس سينسق مع المحافظة رفع كفاءة المركز، مؤكدة على أهمية التركيز على إتاحة فرص عمل لشباب المركز، إلى جانب ما يقدمه المركز.

رعاية وتأهيل وتدريب ذوى الإعاقة

تابعت أن المجلس سيضع خطة لتنفيذ عدد من الورش التوعوية بالتعاون مع المركز خلال الفترة المقبلة، وكذلك سيعمل على التنسيق معهم لرصد أي عقبات أو تحديات تحول دون تنفيذ ما يقدمه المركز من تدريب وتأهيل للملتحقين به من الطلاب.

ومن جانبها أكد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بملف دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال توفير بيئة داعمة تضمن لهم فرصًا متكافئة في التعليم والتأهيل والعمل والاندماج المجتمعي.

وأوضح المحافظ، خلال تفقده مركز "رحمة" لتأهيل وتدريب ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، أن ما يقدمه المركز من خدمات تأهيلية وتدريبية يعكس نموذجًا متميزًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يسهم في تنمية قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وصقل مهاراتهم، وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة في المجتمع.

وأضاف أن محافظة دمياط حريصة على تقديم كل أوجه الدعم للمؤسسات التي تعمل في هذا المجال، والتوسع في المبادرات والبرامج التي تستهدف تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة في بناء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا.

واختتم المحافظ تصريحه بتوجيه الشكر للقائمين على المركز، مشيدًا بجهودهم المخلصة في تقديم خدمات متكاملة تسهم في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وعلى نحو آخر قالت الدكتورة عزة فوزي استشاري التربية الخاصة، مديرة مركز رحمة لذوي الإعاقة، أن الجمعية يوجد بها 63 طالب من ذوي الإعاقات الذهنية، والاضطرابات النمائية، مشيرة إلى أهمية التشبيك مع المجلس لتنفيذ برامج وفعاليات مشتركة، تسهم في تحقيق أهداف الجهتين.