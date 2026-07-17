ترامب: اضطررنا لاستخدام القوة العسكرية ضد إيران.. وواشنطن حققت انتصارات كبيرة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "اضطرت إلى استخدام القوة العسكرية ضد إيران"، مشددًا على أن العمليات العسكرية الجارية حققت "انتصارات كبيرة"، في أحدث تصريح يعكس استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران وسط أزمة إقليمية متفاقمة.

وجاءت تصريحات ترامب في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد أهداف داخل إيران، بعد انهيار التهدئة التي كانت قد أُعلنت في وقت سابق، حيث أكد الرئيس الأمريكي أن اللجوء إلى الخيار العسكري جاء – بحسب قوله – لحماية المصالح الأمريكية وردع التهديدات الإيرانية، معتبرًا أن القوات الأمريكية تحقق تقدمًا ميدانيًا في إطار العمليات الجارية.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تصعيد غير مسبوق بين البلدين، إذ شهدت الأيام الأخيرة تبادلًا للهجمات وارتفاعًا في حدة التوتر بمنطقة الخليج، مع استمرار العمليات العسكرية الأمريكية واستهداف مواقع ومنشآت إيرانية، في مقابل إعلان طهران تنفيذ هجمات مضادة استهدفت مصالح وقواعد لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، ما زاد من المخاوف بشأن اتساع رقعة الصراع وتأثيراته على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.

ولم يقدم ترامب تفاصيل إضافية بشأن طبيعة "الانتصارات الكبيرة" التي تحدث عنها، إلا أن الإدارة الأمريكية كانت قد أكدت في بيانات سابقة أن العمليات العسكرية تستهدف تقليص القدرات العسكرية الإيرانية وفرض ضغوط تدفع طهران إلى تغيير سلوكها والعودة إلى المسار الدبلوماسي بشروط أمريكية. في المقابل، تؤكد السلطات الإيرانية أنها ستواصل الرد على أي هجمات تتعرض لها، وترفض ما تصفه بسياسة "الضغوط العسكرية".

وتعكس تصريحات ترامب تمسك الإدارة الأمريكية بخيار الضغط العسكري بالتوازي مع الضغوط السياسية والاقتصادية، في وقت لا تزال فيه فرص استئناف المفاوضات بين الجانبين محدودة، وسط استمرار العمليات العسكرية وتبادل الرسائل التصعيدية.

استمرار المواجهة قد يؤدي إلى تداعيات واسعة على أمن واستقرار الشرق الأوسط، فضلًا عن انعكاساته على أسواق النفط والتجارة العالمية، خاصة مع الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج ومضيق هرمز بالنسبة لحركة الطاقة الدولية.

كما تتواصل الدعوات الدولية إلى ضبط النفس وتغليب الحلول الدبلوماسية لتجنب انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع قد يصعب احتواء تداعياتها.