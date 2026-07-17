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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مجدي بدران: التعرق في الصيف يبرد الجسم ويخلصه من السموم ويدعم المناعة

التعرق
التعرق
رحمة سمير

أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف يتطلب اتباع عادات صحية سليمة للحفاظ على صحة الجسم، مشيرًا إلى أن التعرق يعد آلية طبيعية لا تقتصر على تبريد الجسم، بل تسهم أيضًا في التخلص من السموم وتعزيز قدرة الجسم على التكيف مع الحرارة.

الثقافة الصحية ضرورة في فصل الصيف

وقال مجدي بدران، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن الثقافة الصحية في التعامل مع فصول السنة تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على المناعة وصحة الإنسان، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف.

كل ما يجب معرفته للتحكم في العرق خلال فصل الصيف - المصري لايت

التعرق وسيلة طبيعية للتخلص من السموم

وأوضح أن التعرق لا يقتصر على خفض حرارة الجسم كما يعتقد كثيرون، بل يساعد أيضًا على التخلص من جزء من السموم المتراكمة الناتجة عن الطعام والشراب والهواء، إلى جانب وسائل أخرى مثل الصيام المتقطع وممارسة الرياضة.

وأضاف أن الإنسان يولد وبجسمه قدر من السموم، وتزداد مع التقدم في العمر نتيجة العوامل البيئية والغذائية، مؤكدًا أن خروج العرق يعد عملية صحية ومفيدة للجسم.

كيف نقلل من التعرق في الحر؟ - صحيفة المقر

كيف يحافظ العرق على حرارة الجسم؟

وأشار إلى أن جسم الإنسان يحتوي على ما بين 2 إلى 4 ملايين غدة عرقية، موضحًا أن إفراز العرق ثم تبخره يؤدي إلى خفض درجة حرارة الجسم بشكل طبيعي، بما يساعد على الحفاظ على توازنها والتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة.

دور إضافي في حماية الجلد

وأكد بدران أن فوائد التعرق لا تقتصر على التخلص من السموم أو تبريد الجسم، بل تمتد أيضًا إلى المساهمة في الحد من بعض الميكروبات التي قد تتراكم على الجلد، باعتباره جزءًا من منظومة الدفاع الطبيعية في جسم الإنسان.

العرق صمام الأمان للحياة في حرارة الصيف

سر تحمل العمل تحت أشعة الشمس

واختتم عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة حديثه بالإشارة إلى أن قدرة بعض العمال والجنود والأشخاص الذين يعملون لساعات طويلة تحت أشعة الشمس ترجع إلى قدرة الجسم على التكيف التدريجي مع الظروف المناخية، وهو ما يمكنهم من أداء أعمالهم رغم ارتفاع درجات الحرارة.

التعرق الصيف الجسم السموم دعم المناعة

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