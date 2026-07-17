قصور الثقافة بشمال سيناء تطلق أنشطة صيفية لدعم الإبداع وبناء الوعي

نظمت قصور الثقافة بشمال سيناء، عددا من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية ،ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار خطة وزارة الثقافة لنشر الوعي الثقافي بالمحافظات، وتحت إشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أحمد يسري.

وقال أشرف المشرحاني، مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء- فى بيان اليوم /الجمعة/ إن قصر ثقافة العريش شهد تنفيذ باقة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الأنشطة الصيفية، استهدفت تنمية مهارات الأطفال والشباب، واكتشاف مواهبهم، وتعزيز قدراتهم الإبداعية من خلال ورش فنية وأنشطة تثقيفية متنوعة.

وأضاف بأن الفاعليات استهلت بورشة للقراءة الحرة وتلخيص كتاب، بهدف تنمية مهارات التركيز والانتباه وإثراء الحصيلة اللغوية لدى الرواد، أعقبها تنظيم مسابقة في المعلومات العامة هدفت إلى تنمية المعرفة، وتنشيط الذاكرة، وتشجيع الأطفال على القراءة والاطلاع، وقدمتها ليليان محمود، إحدى رائدات القصر.

كما تضمن البرنامج عرضا ترفيهيا لمسرح العرائس، الذي جمع بين الترفيه والتعليم، إلى جانب ورشة للفنون الورقية جرى خلالها تنفيذ باقات من الزهور باستخدام الورق وألوان الفلوماستر والأويل باستيل، بهدف تنمية مهارات القص والتلوين وتشجيع الابتكار، وذلك تحت إشراف الفنانة إيناس سمير، مدير قصر ثقافة العريش.

وفي بيت ثقافة المساعيد، نظمت مسابقة ثقافية في المعلومات العامة لتشجيع الرواد على القراءة والبحث وتنمية معارفهم، بإعداد مسؤول النشاط سلوى برعى، بإشراف أحمد صابر، مدير البيت.

وفي مكتبة الطفل والشباب بقرية نجيلة، ببئر العبد، جرى تصميم مجلة حائط تضمنت أبرز الفعاليات الثقافية والفنية التي شهدها الموقع، وذلك بتوجيه من جمال إبراهيم، مدير المكتبة.

وأشار مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء إلي أن تلك الأنشطة تأتي في إطار استراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة الرامية إلى تقديم برامج ثقافية وفنية متكاملة تسهم في بناء الوعي، واكتشاف المواهب، وتنمية الإبداع، وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة لدى الأطفال والشباب، بما يدعم أهداف التنمية الثقافية ويعزز رسالة وزارة الثقافة، خاصة مع اختيار شمال سيناء عاصمةً للثقافة المصرية لعام 2026.