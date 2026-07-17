تصعيد متواصل بين واشنطن وطهران.. اعرف أبرز التطورات العالمية

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى المصرية، في موجز الأخبار، أبرز التطورات الإقليمية والدولية، والتي شملت التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب مستجدات الأزمة في مضيق هرمز، وتطورات الحرب في أوكرانيا، وتصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الأمن الانتخابي.

الحرس الثوري يعلن قصف قاعدة التنف.. وإنذارات في قطر والبحرين

أعلن الحرس الثوري الإيراني قصف قاعدة التنف العسكرية في سوريا، فيما أكدت وزارة الداخلية القطرية سماع صفارات الإنذار ودعت السكان إلى الاحتماء تحسبًا لهجوم إيراني. كما دوت صفارات الإنذار في البحرين، بينما أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة.

واشنطن تواصل ضرباتها ضد إيران

وأشار البرنامج إلى أن الجيش الأمريكي نفذ ضربات جديدة ضد إيران لليلة السادسة على التوالي، بهدف إضعاف قدراتها العسكرية، في وقت أفادت فيه وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في عدة مناطق جنوب البلاد، وسقوط قتلى جراء هجمات استهدفت جسورًا بمدينة بندر خمير.

جي دي فانس: مسؤولون إسرائيليون حاولوا إطالة الحرب

ونقل البرنامج تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، التي قال فيها إن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية حاولوا التأثير على الرأي العام الأمريكي لمعارضة الاتفاق الذي أبرمته واشنطن لإنهاء الحرب مع إيران، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية لا تزال ترى أن الاتفاق يخدم المصالح الأمريكية.

البيت الأبيض: إيران تواصل المحادثات.. وترامب منفتح على الدبلوماسية

كما أشار موجز الأخبار إلى تأكيد البيت الأبيض أن إيران لا تزال منخرطة في محادثات مع الولايات المتحدة، مع اتهام طهران بانتهاك مذكرة التفاهم الخاصة بعدم استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز، مؤكدة في الوقت نفسه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زال منفتحًا على الحلول الدبلوماسية.

تحذيرات دولية بشأن أمن الطاقة

وفي السياق ذاته، حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من تداعيات أي تعثر في تأمين الملاحة بمضيق هرمز، مؤكدًا أن استمرار التوتر قد يهدد أمن إمدادات النفط العالمية خلال الفترة المقبلة.

ترامب يتهم الصين باختراق بيانات الناخبين

كما تناول البرنامج تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتهم فيها الصين بتنفيذ أكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في تاريخ الولايات المتحدة، معلنًا عزمه رفع السرية عن وثائق استخباراتية تتعلق بالأمر.

جروسي يندد بمقتل مهندس محطة زابوريجيا النووية

واختتم البرنامج موجز الأخبار بالإشارة إلى إدانة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي مقتل كبير مهندسي محطة زابوريجيا النووية، وسط تبادل الاتهامات بين روسيا وأوكرانيا بشأن المسؤولية عن الهجوم.