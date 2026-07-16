بيتكوين تتراجع بشكل طفيف مع ترقب الفائدة الأمريكية واستمرار التوترات بين واشنطن وطهران

تراجعت عملة بيتكوين بشكل طفيف، اليوم الخميس، بعد أن استقرت عقب تعافٍ محدود سجلته خلال الجلسات الأخيرة، إذ ساهمت بيانات التضخم الأمريكية الضعيفة في تهدئة المخاوف بشأن رفع وشيك لأسعار الفائدة، وهو ما قدم دعمًا للعملات المشفرة.

وذكر موقع “إنفستنج” الأمريكي انخفاض بيتكوين بنسبة 0.9 % لتسجل 64,160.4 دولار.

ورغم ذلك، لا تزال أكبر عملة مشفرة في العالم مرتفعة بنحو 1.6% منذ بداية الأسبوع، بعد تعافيها من أدنى مستوياتها لهذا العام؛ وجاء تعافي بيتكوين مع خفض الأسواق لتوقعاتها بشأن قرب قيام مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، خاصة بعد صدور بيانات أظهرت تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين خلال يونيو الماضي.

وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبًا على الأصول المضاربية التي لا تحقق عائدًا، مثل العملات المشفرة، لذلك فإن تراجع احتمالات الرفع الفوري للفائدة وفر دعمًا لهذا القطاع.

لكن الأسواق لا تزال تشعر بالقلق من احتمال عودة التضخم للارتفاع خلال الأشهر المقبلة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، بعدما قفزت أسعار النفط مع تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران.

وتبادل البلدان الضربات لليوم الخامس على التوالي، دون ظهور مؤشرات على استعدادهما للتوصل إلى اتفاق سلام جديد.

وشهدت العملات المشفرة الأخرى تحركات محدودة في ظل غياب محفزات إيجابية مباشرة وارتفعت عملة إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 0.3% لتصل إلى 1,885.19 دولار، بينما تراجعت عملة إكس آر بي بنسبة 0.3%.

كما انخفضت عملة سولانا بنسبة 1.8%، وتراجعت عملة كاردانو بنسبة 1.2%، في حين سجلت عملة بي إن بي ارتفاعًا طفيفًا؛ أما عملتا دوج كوين وترامب، فقد تحركتا بأقل من 1%.

وقال فونج لي، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتيجي، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، إن الشركة لا تزال مشترٍ طويل الأجل لعملة بيتكوين، وإن المخاطر المرتبطة بنموذجها لإدارة الخزانة لن تظهر إلا إذا هبط سعر بيتكوين إلى ما بين 8,000 و10,000 دولار.

وأضاف: "هدفي هو أن نكون أكبر مشترٍ لبيتكوين في المستقبل المنظور".

وجاءت تصريحاته بعد أن باعت شركة ستراتيجي، أكبر مالك لعملة بيتكوين في العالم، ما تزيد قيمته على 215 مليون دولار من العملة في وقت سابق من هذا الشهر، كما أعلنت عدم تنفيذ أي عمليات شراء جديدة لبيتكوين لمدة قاربت شهرًا.

وأثار هذا التطور مخاوف بشأن مدى استدامة استراتيجية الشركة طويلة الأجل، خاصة في ظل تزايد الالتزامات المتعلقة برأس المال والديون التي أصدرتها لتمويل مشترياتها من بيتكوين.

ورغم أن المبيعات الأخيرة تمثل جزءًا صغيرًا من إجمالي حيازات الشركة، فإن أي عمليات بيع مستمرة من جانب ستراتيجي قد تشكل خطرًا كبيرًا على سعر بيتكوين، بالنظر إلى ضخامة احتياطياتها من العملة.