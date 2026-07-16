قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شهداء ومصابون .. غارات إسرائيلية مُتواصلة على قطاع غزة | صور
الكويت: التمادي الإيراني في النهج العدواني ضد بلادنا ودول مجلس التعاون يقوض أمن المنطقة
قادمة من إيران.. الكويت تعلن التصدي لهجمات طائرات مسيّرة
بأشد العبارات.. الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن
إجابات امتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة 2026 ..معلم يحسم الجدل
شقيقه طالبة ثانوية عامة تستقبلها بالورود عقب الامتحانات في الإسكندرية
نموذج إجابة امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك
اليابان واليونان تؤكدان أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وتعزيز التنسيق بشأن إيران
مدبولي: إجراءات جديدة لحماية العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة والعاملين بالخارج
مدبولي: العلمين الجديدة تشهد نقلة في تشغيل المشروعات و جذب السائحين
وفد طبي يمني يشيد بمستوى الخدمات التخصصية وزراعة النخاع في مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر
ورود وشوكولاتة ورذاذ الفوم.. فرحة عارمة لطلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بيتكوين تتراجع بشكل طفيف مع ترقب الفائدة الأمريكية واستمرار التوترات بين واشنطن وطهران

عملة بيتكوين
عملة بيتكوين
أ ش أ

تراجعت عملة بيتكوين بشكل طفيف، اليوم الخميس، بعد أن استقرت عقب تعافٍ محدود سجلته خلال الجلسات الأخيرة، إذ ساهمت بيانات التضخم الأمريكية الضعيفة في تهدئة المخاوف بشأن رفع وشيك لأسعار الفائدة، وهو ما قدم دعمًا للعملات المشفرة.

وذكر موقع “إنفستنج” الأمريكي انخفاض بيتكوين بنسبة 0.9 % لتسجل 64,160.4 دولار.

ورغم ذلك، لا تزال أكبر عملة مشفرة في العالم مرتفعة بنحو 1.6% منذ بداية الأسبوع، بعد تعافيها من أدنى مستوياتها لهذا العام؛ وجاء تعافي بيتكوين مع خفض الأسواق لتوقعاتها بشأن قرب قيام مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، خاصة بعد صدور بيانات أظهرت تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين خلال يونيو الماضي.

وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبًا على الأصول المضاربية التي لا تحقق عائدًا، مثل العملات المشفرة، لذلك فإن تراجع احتمالات الرفع الفوري للفائدة وفر دعمًا لهذا القطاع.

لكن الأسواق لا تزال تشعر بالقلق من احتمال عودة التضخم للارتفاع خلال الأشهر المقبلة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، بعدما قفزت أسعار النفط مع تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران.

وتبادل البلدان الضربات لليوم الخامس على التوالي، دون ظهور مؤشرات على استعدادهما للتوصل إلى اتفاق سلام جديد.

وشهدت العملات المشفرة الأخرى تحركات محدودة في ظل غياب محفزات إيجابية مباشرة وارتفعت عملة إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 0.3% لتصل إلى 1,885.19 دولار، بينما تراجعت عملة إكس آر بي بنسبة 0.3%.

كما انخفضت عملة سولانا بنسبة 1.8%، وتراجعت عملة كاردانو بنسبة 1.2%، في حين سجلت عملة بي إن بي ارتفاعًا طفيفًا؛ أما عملتا دوج كوين وترامب، فقد تحركتا بأقل من 1%.

وقال فونج لي، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتيجي، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، إن الشركة لا تزال مشترٍ طويل الأجل لعملة بيتكوين، وإن المخاطر المرتبطة بنموذجها لإدارة الخزانة لن تظهر إلا إذا هبط سعر بيتكوين إلى ما بين 8,000 و10,000 دولار.

وأضاف: "هدفي هو أن نكون أكبر مشترٍ لبيتكوين في المستقبل المنظور".

وجاءت تصريحاته بعد أن باعت شركة ستراتيجي، أكبر مالك لعملة بيتكوين في العالم، ما تزيد قيمته على 215 مليون دولار من العملة في وقت سابق من هذا الشهر، كما أعلنت عدم تنفيذ أي عمليات شراء جديدة لبيتكوين لمدة قاربت شهرًا.

وأثار هذا التطور مخاوف بشأن مدى استدامة استراتيجية الشركة طويلة الأجل، خاصة في ظل تزايد الالتزامات المتعلقة برأس المال والديون التي أصدرتها لتمويل مشترياتها من بيتكوين.

ورغم أن المبيعات الأخيرة تمثل جزءًا صغيرًا من إجمالي حيازات الشركة، فإن أي عمليات بيع مستمرة من جانب ستراتيجي قد تشكل خطرًا كبيرًا على سعر بيتكوين، بالنظر إلى ضخامة احتياطياتها من العملة.

عملة بيتكوين عملة مشفرة تضخم أسعار المستهلكين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب الارجنتين

بعد لافتة مالفيناس.. هل يوقع الفيفا عقوبة على منتخب الأرجنتين؟

أسعار الكهرباء

بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء 4 ساعات يوميًا .. اعرف التفاصيل

عداد الكهرباء

بزيادة 44 قرشًا وتطبّق بأثر رجعي .. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء علي هذه الأماكن

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة بعد 40 دقيقة من توزيعه|والتعليم تحقق

شحن عداد الكهرباء

الكهرباء لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع : احذروا فخ كروت الشحن المعدلة

انجلترا وفرنسا

موعد مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026

جروبات الغش

تداول أسئلة وإجابات امتحان الرياضيات التطبيقية ثانوية عامة بتليجرام بعد توزيعها باللجان

عموته

محمد شبانة: منصف بقرار أهلاوي لمدة 5 سنوات مقابل 2.5 مليون دولار

ترشيحاتنا

سيارة لكزس LS موديل 2027 الجديدة

شاهد | لكزس LS موديل 2027 السيدان

سيارات سيدان 2027 جديدة

سيارات سيدان 2027 جديدة في السوق المصرية

اخبار السيارات

أخبار السيارات| أفضل 5 موديلات عائلية في مصر.. ما علاقة الصين ‏وسياراتها الأجرة الكهربائية بمضيق هرمز

بالصور

مباراة الأرجنتين وإسبانيا.. موعد نهائي كأس العالم 2026

موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026

ضبط 9 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل إعادة تدويرها وبيعها للمخابز السياحية بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال.. الأعراض والوقاية والعلاج

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال

كنز فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

فيديو

البن المغشوش

لا تنخدع بالعبوة.. علامات تكشف البن المغشوش قبل الشراء

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو الممثل الأمريكي.. فيديوهات تثير الجدل

طبيب منتخب السنغال

وثائق رسمية تكشف التخصص الحقيقي لطبيب منتخب السنغال بالمونديال

اسماعيل الفتح

علاقة خاصة بميسي.. سر الجدل حول حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد