لا تنخدع بالعبوة.. علامات تكشف البن المغشوش قبل الشراء

أعادت واقعة ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج البن المغشوش بمحافظة الفيوم تسليط الضوء على مخاطر تداول القهوة غير المطابقة للمواصفات، بعدما كشفت حملة رقابية عن استخدام مكونات بديلة للبن الطبيعي وطرحها في الأسواق داخل عبوات تحمل علامات تجارية مقلدة.

وأسفرت الحملة، التي نفذتها مديرية التموين بالفيوم بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن ضبط المصنع الذي كان يعتمد على نوى البلح والبسلة المحمصة كبديل للبن الطبيعي، قبل خلطهما بالشوكولاتة الداكنة مع كميات قليلة من البن لإضفاء رائحة ومذاق قريبين من القهوة الأصلية، ثم تعبئة المنتج داخل عبوات مزورة تحمل أسماء علامات تجارية معروفة.

وعقب الواقعة، قدم خبراء في مجال الأغذية عدداً من النصائح التي تساعد المستهلكين على اكتشاف البن المغشوش قبل شرائه.

وينصح الخبراء بقراءة البيانات المدونة على العبوة بعناية، والتأكد من وجود عبارة “100% Coffee”، مع مراجعة قائمة المكونات، إذ إن وجود إضافات مثل الشعير أو الذرة أو أي مكونات غير معلنة قد يكون مؤشراً على الغش.



