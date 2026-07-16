ميناء دمياط يتداول 25 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة؛ بينما غادرته 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة الميناء 28 سفينة ، منها سفينة الحاويات العملاقة ( YM TRUTH ) التابعة للخط الملاحي العالمي ( Yang Ming ) والتي ترفع علم ليبريا و القادمة من سنغافورة .

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة الميناء - فى بيان اليوم /الخميس/ - أن استقبال سفينة الحاويات العملاقة ( YM TRUTH ) يعكس الجاهزية العالية لمحطات الميناء وحرفيه أطقم الوحدات والخدمات البحرية ومرشدين الهيئة لاستقبال السفن العملاقة ذات الغاطس الكبير.

وأضاف المركز بأن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 25204 أطنان تشمل : 2700 طن علف بنجر و 10022 طن يوريا و 360 طن كسب فول صويا و 10022 طن مولاس و 2100 طن بضائع متنوعة؛ فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47055 طنا تشمل : 7850 طن خردة و 2300 طن حديد و 8123 طن ابلاكاش و 2482 طن خشب زان و 14000 طن ذرة و 12300 طن فول صويا .

وأشارت إلي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل 113385 طنًا ؛ بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 62475 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6040 شاحنة.