محافظ القاهرة يفتتح توسعة وتطوير المركز التكنولوجي بحي البساتين

افتتح محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، اليوم /الخميس/، أعمال توسعة وتطوير المركز التكنولوجي بحي البساتين، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة المراكز التكنولوجية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية.

وأكد محافظ القاهرة، خلال الافتتاح، أن تطوير المراكز التكنولوجية يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية، وتوفير بيئة مناسبة تُمكّن المواطنين من إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة، بما يسهم في تقليل زمن تقديم الخدمة وتحقيق أعلى معدلات رضا المواطنين.

وتفقد محافظ القاهرة أقسام المركز المختلفة، واطلع على أعمال التوسعة والتطوير التي شملت زيادة أماكن استقبال المواطنين، وتحديث البنية التكنولوجية، وتطوير قاعات الانتظار، بما يضمن تحسين كفاءة التشغيل واستيعاب أعداد أكبر من المترددين، مع توفير بيئة عمل حديثة للعاملين بالمركز.

وشدد الدكتور إبراهيم صابر على ضرورة حسن استقبال المواطنين، وسرعة إنجاز طلباتهم، والالتزام بمعايير الجودة في تقديم الخدمات، مع المتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمركز، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لأهالي حي البساتين، ويواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الإدارة المحلية.