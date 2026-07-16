“أول عيد ميلاد من كتيييير”.. أحمد السعدني يوجه رسالة رومانسية لزوجته ميرنا الهلباوي

شارك الفنان أحمد السعدني جمهوره لحظات احتفاله بعيد ميلاده، بعدما نشر مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، ظهر خلالها وسط عدد من أفراد أسرته وأصدقائه في أجواء عائلية مميزة.

وحرص السعدني على توجيه رسالة خاصة إلى زوجته الإعلامية ميرنا الهلباوي، معبرًا عن امتنانه لها، حيث كتب: “أول عيد ميلاد من كتييييير.. إيه اللي انتي عاملاه في نفسك ده يا صندوق.. كل سنة وأنا طيب كده كده.. شكراً شكراً.”

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعي الفنان، الذين حرصوا على تهنئته بعيد ميلاده، متمنين له دوام النجاح والسعادة، كما حصدت رسالته لزوجته إشادات كبيرة من الجمهور، لما حملته من روح الدعابة والمشاعر الرومانسية