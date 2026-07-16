خالد الغندور يكشف تفاصيل مشاركة شوبير بدلا من الشناوي في كأس العالم

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك عن تفاصيل مشاركة مصطفى شوبير حارس الأهلي والمنتخب كحارس أساسي خلال مباريات كأس العالم.

قال في تصريحات إذاعية " هقولكم سر مكنتش عايز اتكلم فيه وده سر محدش يعرفه ، محمد الشناوي كان هيكون حارس المنتخب في مباراة إيران ، وكابتن حسام حسن بلغ الجهاز الفني إن مصطفي شوبير هو حارس مرمي المنتخب في إيران ، محمد الشناوي راح للكابتن حسام حسن وقاله يا كابتن حسام حضرتك من حقك تلاعب اللي انت عايزه بس كان لازم تيجي تقعد معايا وتقولي ، فـ حسام حسن قاله انت جاهز ؟ فـ الشناوي قاله جاهز ، راح حسام حسن قال لمصطفي شوبير هل ممكن تقعد والشناوي اللي يلعب ؟ راح مصطفي قاله معنديش مشكلة خالص.

واضاف"، الاسكور شيت كان اتحط خلاص ، وعشان تغير اسكور شيت لازم تعمل تقرير طبي عشان تخرج لاعب وتنزل لاعب مكانه ، ولو كانوا عملوا كده كان مصطفى هيخرج بره اللقاء خالص عشان هيكون ساعتها قدام اللجنة المنظمة هو مصاب.

واضاف “ ساعتها قرر الجهاز الفني يكمل بمصطفي شوبير أساسي والشناوي احتياطي ، بس الشناوي كان هيلعب المباراة ، ده سر أول مرة الناس تعرفه وانا مكنتش عايز أقوله وقت البطولة”.