الزمالك يتسلم رسميا أرض حدائق أكتوبر

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عن تسلم النادي، اليوم الخميس الموافق 16 يوليو 2026، خطاب التخصيص الرسمي للأرض الجديدة المخصصة للنادي بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك في خطوة مهمة نحو تنفيذ مشروع إنشاء فرع جديد للقلعة البيضاء.

وجاء تسلم خطاب التخصيص عقب استكمال جميع الإجراءات اللازمة، والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يتيح للنادي الانتقال إلى المرحلة التالية الخاصة بتنفيذ المشروع.

وعلى الفور، سيبدأ مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة، دراسة الإجراءات التنفيذية الخاصة بالمشروع، تمهيدًا لبدء العمل على الأرض الجديدة، وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة، بما يسهم في إنشاء فرع جديد يواكب تطلعات أعضاء الجمعية العمومية، ويضم منشآت رياضية واجتماعية وخدمية متكاملة.

ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات النادي خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه تم، قبل أسبوع، توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الكبرى في مجال التطوير العقاري، لإنشاء فرع الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر.