بشير التابعي: لا أحد يعوض تريزيجيه في الأهلي.. والزمالك يجب أن يسيطر على شركة الكرة

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن المنتخب المصري نجح في الحد من خطورة ليونيل ميسي خلال مواجهة الأرجنتين، مشيرًا إلى أن أسلوب منتخب إنجلترا الدفاعي كان سببًا في خسارته أمام التانجو.

وقال بشير التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة CBC: "ميسي لاعب خارق ولا أحد يقدر عليه، لكنه أمام مصر لم يتألق ولم يظهر بالشكل المميز".

وأضاف: "خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، وما فعله مدرب إنجلترا أمام الأرجنتين كان سببًا في الخسارة ومنتخب فرنسا هو أفضل منتخب قدم كرة هجومية في كأس العالم".

وعن رحيل محمود حسن "تريزيجيه" عن الأهلي، قال: "لا أحد يستطيع تعويض رحيل تريزيجيه، لأنه فريق لوحده".

واختتم بشير التابعي تصريحاته قائلًا: "لازم الزمالك يكون له النسبة الأكبر في شركة الكرة، ويكون هو المتحكم فيها، لأن شركة الكرة في الأهلي معمولة لخدمة النادي، لكن في الزمالك الأمر مختلف، ومش فاهم ليه المستثمر ياخد النسبة الأكبر".