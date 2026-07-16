إعلامي: إذا تحرك الأهلي لن يستطيع الزمالك الاحتفاظ بحسام عبد المجيد

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن تخوف داخل نادي الزمالك بشأن مستقبل مدافع الفريق حسام عبد المجيد، في ظل اقترابه من الانتقال إلى صفوف لودوجوريتس البلغاري.

وقال عبد الجواد، خلال برنامجه "ملعب ON"، إن عقد اللاعب مع النادي البلغاري يتضمن بندًا يمنح الزمالك أولوية استعادة اللاعب حال عودته إلى الدوري المصري، لكنه أشار إلى أن هذا البند قد لا يكون كافيًا لحماية النادي في ظل ظروفه المالية.

وأوضح: "لو وصل عرض من أي نادٍ مصري لضم حسام عبد المجيد، يتم إخطار الزمالك، ويكون أمامه 14 يومًا لمعادلة القيمة المالية للعرض، وإذا لم يستطع تقديم العرض نفسه، يصبح من حق اللاعب الانتقال إلى النادي الآخر".

وأضاف أن إدارة الزمالك تشعر بالقلق من هذا السيناريو، خاصة إذا تقدم الأهلي مستقبلاً بعرض مالي كبير، قائلًا: "لو الأهلي قدم عرضًا بـ2 مليون يورو، هيتم إخطار الزمالك، ولو مقدرش يساوي العرض خلال 14 يومًا، هيرجع اللاعب للأهلي".

وأشار عبد الجواد إلى أن إدارة الزمالك تجد نفسها "بين المطرقة والسندان"، فهي ترغب في تلبية رغبة اللاعب بخوض تجربة الاحتراف، كما تحتاج إلى المقابل المالي من الصفقة، لكنها في الوقت نفسه تخشى من إمكانية عودته مستقبلًا إلى أحد المنافسين.

واختتم عبد الجواد تصريحاته بالتأكيد على أن المفاوضات تسير نحو مراحلها الأخيرة، متوقعًا حسم الصفقة خلال الساعات المقبلة.