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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميسي يوجه رسالة لجماهير الأرجنتين بعد التأهل للنهائي

ميسي
ميسي
يارا أمين

احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بتأهل منتخب بلاده إلى نهائي بطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز على منتخب إنجلترا في الدور نصف النهائي.

ونشر ميسي رسالة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، عبّر خلالها عن سعادته بالوصول إلى المباراة النهائية، مؤكدًا ثقته الكبيرة في المجموعة التي تمثل منتخب الأرجنتين.

وكتب قائد "التانجو": “إلى النهائي.. لقد استجمعنا قوتنا مجددًا لتقديم مباراة رائعة أخرى. شكرًا جزيلاً لكل من وثق بهذه المجموعة، هيا يا أرجنتين.”

وكان منتخب الأرجنتين، حامل لقب النسخة الماضية، قد حجز بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم 2026 بعدما تغلب على منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب أتلانتا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

موعد نهائي كأس العالم 2026

ويضرب منتخب الأرجنتين موعدًا مع منتخب إسبانيا في نهائي البطولة، المقرر إقامته مساء الأحد المقبل على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة مرتقبة لحسم لقب كأس العالم 2026.

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