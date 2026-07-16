هاري كين: ما حدث أمام الأرجنتين درس قاسٍ لنا.. وميسي يجعلني أؤجل التفكير في الاعتزال

أكد هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، أن الحديث عن اعتزاله اللعب الدولي لا يزال سابقًا لأوانه، مشيرًا إلى أن استمرار ليونيل ميسي في تقديم مستويات مميزة رغم تقدمه في العمر يمنحه دافعًا لمواصلة مشواره مع منتخب "الأسود الثلاثة".

وقال كين، في تصريحات صحفية: "لا يزال من المبكر جدًا معرفة ما إذا كان هذا هو كأس العالم الأخير لي مع منتخب إنجلترا".

وأضاف: "رؤية ليو ميسي وهو يلعب في سن الـ39، توضح تمامًا لماذا لن أضع حدًا لمسيرتي أبدًا".

وتحدث قائد إنجلترا عن أسباب خسارة فريقه أمام الأرجنتين في نصف النهائي، قائلًا: "بمجرد أن تقدمنا بهدف، بدا أننا حاولنا فقط التمسك بهذه النتيجة، وهذا غير كافٍ لهذا المستوى".

وكان منتخب الأرجنتين قد قلب تأخره إلى فوز بنتيجة 2-1 على منتخب إنجلترا، ليحجز بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم 2026، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب أتلانتا ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

موعد نهائي كأس العالم 2026

ويضرب منتخب الأرجنتين موعدًا مع منتخب إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، المقرر إقامته مساء الأحد المقبل على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة مرتقبة لتحديد بطل النسخة الحالية من المونديال.