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إصابتان وتدمير 3 منازل في غارات إسرائيلية على وسط غزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابتان وتدمير 3 منازل في غارات إسرائيلية على وسط غزة

غزة
غزة
القسم الخارجي

أُصيب فلسطينيان، بينهما سيدة، مساء الأربعاء، إثر سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت ثلاثة منازل في مناطق متفرقة وسط قطاع غزة، بعد توجيه إنذارات للسكان بإخلائها، ما أسفر عن دمار واسع في المنازل والممتلكات المجاورة.

ووفق مصادر محلية، استهدفت إحدى الغارات منزلًا يعود لعائلة بركة في مدينة دير البلح، بينما دمرت غارة ثانية منزلًا لعائلة النبريصي في مخيم المغازي، فيما استهدفت غارة ثالثة منزلًا لعائلة مطر غرب مخيم النصيرات، ما أدى إلى تسويتها بالأرض.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى بوصول مصابين، أحدهما سيدة، إثر استهداف منزل عائلة بركة، موضحًا أن حالتهما وُصفت بالمتوسطة، كما اندلع حريق في المكان عقب القصف، قبل أن تتمكن طواقم الدفاع المدني من السيطرة عليه.

وأشار شهود عيان إلى أن سكان المناطق المستهدفة تلقوا اتصالات من جهات إسرائيلية تطالبهم بإخلاء ثلاثة مربعات سكنية في دير البلح والمغازي والنصيرات، الأمر الذي أثار حالة من الذعر بين الأهالي والنازحين، ودفعهم إلى مغادرة منازلهم على عجل قبل تنفيذ الغارات.

وأضاف الشهود أن القصف أدى إلى تدمير المنازل المستهدفة بالكامل، إلى جانب وقوع أضرار جسيمة في عدد من المباني والمنشآت المحيطة.

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