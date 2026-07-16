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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

للمرة الأولى منذ عقدين.. الصين تتفوق على الولايات المتحدة في الصورة العالمية

الصين
الصين
القسم الخارجي

كشف استطلاع حديث أجراه مركز بيو للأبحاث عن تحول ملحوظ في نظرة الرأي العام العالمي، إذ تفوقت الصين على الولايات المتحدة في مستوى الانطباعات الإيجابية للمرة الأولى منذ بدء المركز تتبع هذه المؤشرات قبل نحو 20 عامًا، وفقا لـ أسوشيتدبرس الأمريكية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي شمل 36 دولة وإقليمًا ونُفذ بين شهري فبراير ومايو، أن الصين باتت تحظى بصورة أكثر إيجابية في 25 دولة، من بينها كندا والمكسيك، بينما احتفظت الولايات المتحدة بتفوقها في ست دول فقط.

كما أشار الاستطلاع إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يحظى بثقة أكبر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 22 دولة شملها المسح، بما في ذلك دول غربية رئيسية مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، رغم أن مستويات الثقة في الزعيمين ظلت محدودة في عدد من البلدان.

وقالت لورا سيلفر، المديرة المشاركة لأبحاث الاتجاهات العالمية في مركز بيو وأحد المشرفين على الدراسة، إن هذه النتائج تمثل سابقة منذ بدء المركز قياس اتجاهات الرأي العام العالمي، موضحة أن الفجوة بين الصين والولايات المتحدة كانت ضيقة في فترات سابقة، لكنها لم تمِل بوضوح لصالح بكين كما يحدث حاليًا.

وأرجعت الدراسة هذا التحول إلى تراجع الصورة الدولية للولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة، في ظل تصاعد التوترات بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وعدد من الحلفاء، إلى جانب مواقف واشنطن من ملفات دولية أثارت انتقادات واسعة.

وأضافت سيلفر أن تراجع تأثير جائحة كوفيد-19 على الانطباعات المرتبطة بالصين، بالتزامن مع تنامي الانتقادات للسياسات الأمريكية، ساهم في تحسين صورة بكين عالميًا.

وأوضحت أن العديد من المشاركين في الاستطلاع باتوا يرون أن الولايات المتحدة تلعب دورًا أقل فاعلية في دعم السلام والاستقرار الدوليين، وهو ما انعكس على مستوى الثقة بالإدارة الأمريكية.

كما أشارت إلى أن عددًا من السياسات الأمريكية، من بينها تصريحات ترامب بشأن جرينلاند، والتعامل مع عدد من الملفات الدولية، إضافة إلى الموقف الأمريكي من الحرب في قطاع غزة، أسهمت في تراجع شعبية الولايات المتحدة لدى الرأي العام في العديد من الدول.

واختتمت سيلفر بالإشارة إلى أن الصين لم تستفد فقط من انحسار تداعيات الجائحة على صورتها، بل استفادت أيضًا من المقارنة المباشرة مع الأداء والسياسات الأمريكية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما انعكس بوضوح في نتائج الاستطلاع.

الصين امريكا كندا والمكسيك الولايات المتحدة الرئيس الصيني شي جين بينغ

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