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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موجز أخبار الوادي الجديد: المحافظ تترأس اجتماع المجلس التنفيذي.. والنائب يلتقي وفد شباب المتوسط

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد تترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة

ترأست السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء وليد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، والسيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والعميد حسام الدين عطوة المستشار العسكري للمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية.

واستهلت المحافظ الاجتماع بتوجيه الشكر لكافة القيادات التنفيذية والعاملين بمختلف القطاعات؛ تقديرًا لجهودهم الميدانية في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدةً أن المحافظة تمتلك مقومات واعدة تؤهلها لتحقيق انطلاقة تنموية شاملة، وهو ما يتطلب مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات، ودعم الاستثمار والإنتاج، وتحسين جودة الخدمات، بما يواكب رؤية المحافظة الاستراتيجبة نحو مستقبل أكثر استدامة ويحقق تطلعات المواطنين، مؤكدةً أن الأداء المتميز محل تقدير، وسيكون معيارًا لدعم الكفاءات وتصعيدها.

ووجَّهت المحافظ خلال الاجتماع بحزمة من القرارات والتكليفات التنفيذية، أبرزها:

▪️ إلغاء جميع الرسوم المقررة على محصول التمور بنوعيه، الخام والمصنَّع، اعتبارًا من الموسم الحالي؛ دعمًا للمزارعين وتعزيزًا للانتاج المحلى من المحصول الاستراتيجي.

◾البدء في تشغيل مصنع إنتاج شكائر الزماط قبل موسم التمور الحالي؛ لتوفير احتياجات المزارعين بأسعار مناسبة.

▪️ استكمال إنشاء (3) شلاتر لإيواء الكلاب الضالة بمراكز الخارجة والداخلة والفرافرة، وفق الاشتراطات البيئية والصحية المعتمدة.

▪️ سرعة تخصيص وتحديد نقاط تجميع المخلفات الزراعية بالمراكز، ومتابعة محاضر حرائق المخلفات الزراعية؛ بما يحقق التخلص الآمن والحد من الحرق العشوائي للمخلفات بالتزامن مع تطوير مصنع تدوير المخلفات الزراعية بالخارجة.

▪️ التوسع في مشروعات المنازل الريفية والبدء في تنفيذ 100 منزل بمركز الخارجة وفقًا لأولويات الاحتياج ونسب الإقبال و التقديم بالقرى.

◾الانتهاء من إجراءات افتتاح ٥ مدارس تكنولوجية تطبيقية ودخولها الخدمة العام الدراسي 2026/2027

▪️ متابعة موقف جمعيات بناء المساكن بالمحافظة، واستكمال توفيق أوضاعها لتعديل بعض الاشتراطات البنائية واعتماد تقسيم الأراضي المخصصة لبعض الجمعيات، والتي تحول دون البدء في إجراءات توصيل المرافق.

▪️ إعداد خريطة متكاملة بالمقومات والفرص السياحية؛ لدعم الاستثمار السياحي وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والتنموية المتاحة وفقًا للرؤية الاستراتيجية للمحافظة والتي ترتكز على تنويع المجالات التنموية والاقتصادية في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والطاقة المتجددة.

▪️ التنسيق بين مديريتي الزراعة والطب البيطري لوضع حلول عملية لتيسير وإنهاء إجراءات تراخيص الحظائر، بما يحقق الصالح العام.

▪️ إعداد خريطة مكانية للأراضي المستردة من خلال منظومة التقنين؛ تمهيدًا لإعادة طرحها وفق الضوابط المنظمة، بما يدعم الاستثمار وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

للمشاركة "بمؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي ٢٠٢٦"..
نائب محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد شباب المتوسط

في ضوء توجيهات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد  بتعزيز دور الشباب الإيجابي ومشاركتهم المجتمعية، التقى السيد محمد كجك نائب المحافظ، وفد مؤسسة شباب المتوسط للتنمية، بحضور الأستاذ محمد فكري مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

وصرّح كجك، أن اللقاء تناول مناقشة آليات مشاركة المحافظة بـ«مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي ٢٠٢٦م» المزمع عقده سبتمبر المقبل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذي تستضيفه المؤسسة للعام الثاني على التوالي، ويُقام من قبل تحالف الشباب والأطفال (YOUNGO) الجهة الرسمية المعنية بالأطفال والشباب لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، مؤكدًا على ترحيب السيدة محافظ الوادي الجديد برعاية المؤتمر والمشاركة بفعالياته المختلفة؛ انطلاقًا من إيمانها بالدور المحوري للشباب في مواجهة التغيرات المناخية، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة اتساقًا مع اهتمام الحكومة المصرية ورؤية مصر ٢٠٣٠.

ووجّه كجك مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد الوفد الشبابي المُشارك بالمؤتمر بما يمثل المحافظة تمثيلًا مُشرّفًا، ويسهم في إنجاح فعاليات المؤتمر.

محافظ الوادي الجديد تعقد لقاءً جماهيريًا مع أهالي غرب الموهوب بالداخلة

عقدت السيدة الدكتورة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، لقاءً جماهيريًا مع عدد من أهالي قرى غرب الموهوب؛ لبحث مطالبهم ومقترحاتهم، بحضور الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز.

وخلال اللقاء، قررت المحافظ دعم الأهالي بتحمل المحافظة نسبة 50% من قيمة نقل سيارة الكسح الخاصة بالصرف الصحي التابعة للوحدة المحلية لقرى غرب الموهوب، على أن يتحمل الأهالي نسبة 50% المتبقية، لحين توصيل الصرف الصحي للقرية ضمن خطة مشروعات" حياة كريمة "، وكذلك الموافقة على دعم إنشاء المجمع الإسلامي بالقرية بمبلغ مليون جنيه.

كما أكدت المحافظ على أهمية الإسراع في التقدم بطلبات تقنين أوضاع الأراضي من خلال المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، للاستفادة من التيسيرات المقررة وإنهاء الإجراءات بصورة قانونية قبل المهلة الأخيرة للتقديم والتي تنتهي في 18 يوليو الحالي.

واستمعت المحافظ إلى عدد من مطالب الأهالي، من بينها إنشاء صومعة لتخزين الغلال لخدمة قرى غرب الموهوب، واستكمال توصيل خدمة الصرف الصحي بالقرية، إلى جانب عدد من الطلبات والمقترحات المتعلقة بتحسين مستوى الخدمات، موجهةً الجهات التنفيذية المختصة بدراسة تلك المطالب واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا للإمكانات المتاحة والأولويات.

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