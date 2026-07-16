لا مفر من الجبس.. الفنانة نورهان تعلن إصابتها في يدها وتطمئن جمهورها

أثارت الفنانة نورهان قلق جمهورها بعد إعلان تعرضها لإصابة في يدها، حيث نشرت صورة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها وهي تضع يدها في الجبس، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: «لا مفر من الجبس».

إصابة الفنانة نورهان

وكانت نورهان قد كشفت تفاصيل أولية عن الحادث، مؤكدة أن ما تعرضت له كان من الممكن أن تكون عواقبه أكثر خطورة، إذ كتبت: «صباح غريب كان ممكن تكون كارثة، لكن الحمد لله»، في إشارة إلى أن الإصابة مرت بسلام رغم اضطرارها إلى وضع الجبس.

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة مع المنشور، متمنين لها الشفاء العاجل ودوام الصحة، فيما لم تكشف نورهان حتى الآن عن طبيعة الإصابة أو تفاصيل الحادث، مكتفية برسائل الطمأنة التي أكدت من خلالها أن الأمر انتهى على خير.