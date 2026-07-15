كان ممكن تكون كارثة.. نورهان تكشف تفاصيل إصابتها في اليد

كشفت الفنانة نورهان عن تعرضها للإصابة في يدها، وذلك من خلال منشور شاركته عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، لتثير قلق جمهورها ومتابعيها الذين حرصوا على الاطمئنان على حالتها الصحية.

وعلّقت نورهان على ما تعرضت له قائلة: «صباح غريب كان ممكن تكون كارثة، لكن الحمد لله»، في إشارة إلى أن الموقف كان من الممكن أن تكون عواقبه أكثر خطورة، إلا أنها عبّرت عن حمدها وامتنانها لمرور الأمر بسلام.

وظهرت نورهان وهي تكشف عن إصابتها في اليد، وسط تفاعل من متابعيها الذين تمنوا لها الشفاء العاجل والسلامة، معربين عن سعادتهم بأن الحادث لم يتطور إلى ما هو أسوأ.

وتحرص الفنانة نورهان على مشاركة جمهورها جانبًا من تفاصيل حياتها ويومياتها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتواصل باستمرار مع متابعيها وتنشر أحدث أخبارها وصورها.

ومن المنتظر أن تكشف نورهان خلال الفترة المقبلة، حال رغبتها، عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة الإصابة وملابسات الموقف الذي وصفته بأنه كان من الممكن أن يتحول إلى «كارثة»، فيما انهالت عليها رسائل الدعم والدعوات بالسلامة والشفاء العاجل.

https://www.instagram.com/p/Da0PFg0iO8X/?igsh=M2Z6ZDBvaGY5ZzM4