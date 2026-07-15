يديعوت آحرونوت: التوصل إلى اتفاق بشأن آلية انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من مناطق جنوب لبنان

أفادت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن مُمثلين عن إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة، اختتموا محادثات استمرت يومين في العاصمة الإيطالية روما، وتوصلوا إلى اتفاق بشأن هيكل ومبادئ تنفيذ آلية للمناطق التجريبية، تمهد لانسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من مناطق في جنوب لبنان.

وذكرت الصحيفة أن بيانا مُشتركا للدول الثلاث وصف المحادثات بأنها كانت "إيجابية وبناءة"، وأشار إلى أن التفاصيل النهائية للآلية ستُستكمل خلال الأيام المقبلة، على أن يبدأ تنفيذها عقب ذلك مباشرة.

وأضاف البيان أن المرحلة المقبلة ستشمل مباحثات فنية موسعة لتنفيذ جميع بنود الإطار الثلاثي، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان بشأن الترتيبات الأمنية على الحدود.

ونقل البيان عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن المحادثات سارت بصورة جيدة، إلا أن تنفيذ المرحلة الأولى من المناطق التجريبية يتطلب استكمال بعض الترتيبات والتفاهمات، معربًا عن توقعه إنجاز ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جانبها، أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أن الأطراف اتفقت على هيكل عملي للمناطق التجريبية التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي، مؤكدة أن تنفيذ الخطة سيبدأ خلال الأيام المقبلة.

وقالت الصحيفة إنه تم الاتفاق بالفعل بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني على أول منطقتين تجريبيتين، على أن تكون المناطق الإضافية باتفاق مُتبادل.

وبموجب الإطار الثلاثي، سيتولى الجيش اللبناني تدريجيًا المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق المحددة، بالتزامن مع إعادة انتشار تدريجية للجيش الإسرائيلي ونشر قوات لبنانية، على أن تتحقق جهة ثالثة - لم يُحددها الاتفاق بعد - من إزالة البنية التحتية العسكرية والأسلحة غير المشروعة التابعة لحزب الله قبل استكمال تنفيذ الخطة.