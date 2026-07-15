تحديد موعد قرعة كأس العالم للأندية لكرة اليد بمشاركة الأهلي والزمالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد موعد إجراء قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2026، والتي تشهد مشاركة قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في النسخة الجديدة من البطولة العالمية.

ويمثل الأهلي والزمالك مصر في منافسات كأس العالم للأندية، حيث يترقب الفريقان نتائج القرعة للتعرف على منافسيهما في دور المجموعات، تمهيدًا لبدء الاستعداد للمشوار المرتقب في البطولة.

ومن المقرر أن تُقام مراسم سحب القرعة في مدينة بازل السويسرية، بحضور ممثلي الأندية المشاركة، للكشف عن مواجهات البطولة ومسار كل فريق نحو المنافسة على اللقب.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة اليد يوم 22 يوليو الجاري موعدًا رسميًا لإجراء قرعة كأس العالم للأندية، على أن يتم الإعلان عقبها عن جدول مباريات البطولة ومواجهاتها.