محافظ الإسماعيلية يتابع جهود فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء وحملاته الرقابية على الأسواق

تابع اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة من خلال فرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك خلال الفترة من ٨ حتى ١٤ يوليو الجاري.

وأوضحت الدكتورة هانم سالم علي مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالإسماعيلية، أن الفرع قام بتنفيذ ٣ حملات مشتركة بالتعاون مع قطاع مباحث الدلتا والقناة، إدارة مباحث التموين بالإسماعيلية، ومديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، وجهاز حماية المستهلك، تم من خلالها المرور على ٢٧ منشأة عالية الخطورة وأسفرت الحملة عن التحفظ على ٢٨ كيلو جراما من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، كما تم تحرير ٦ محاضر شهادات صحية ونقص اشتراطات سلامة الغذاء.

كما قام الفرع بتنفيذ ١٩ حملة على السوق المحلي والمرور على ١٢٩ منشأة غذائية بمراكز ومدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية مع التركيز على المنشآت عالية الخطورة.

وأسفرت الحملة تنفيذ محضرين غلق لمنشأت بها خطر داهم، كما تم إعداد عدد من محاضر الإعدام لـ ١٣٧ كيلو جراما من المواد الغاذائية التي تظهر عليها علامات فساد ومنتهية الصلاحية، كما تم التحفظ على ٩٢٦ لترا من مشروبات الطاقة مجهولة المصدر.

كما قام فرع الهيئة بعدد ١٠ مأمورية للرقابة على الصادرات وفحص عدد ١٢ رسالة صادر بكمية ٥٠٧.٣٦ طن بجانب القيام بعدد ٣ مأموريات للرقابة على المصانع و٣ مأموريات للرقابة على السلاسل التجارية الكبرى، وفحص ٢ شكوى غذائية بجانب القيام بعدد ٣ مأموريات للرقابة على المنشآت السياحية.

كما قام فرع الهيئة بتوجيه مسؤولي المنشآت الغذائية بضرورة سرعة التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والالتزام التام بكافة الاشتراطات والمعايير الصحية، مع منحهم مهلة محددة لتوفيق أوضاعهم القانونية.