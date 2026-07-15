ياسمين رئيس تُثير الجدل بفستانها رفقة زوجها | صور

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورًا جديدة من أحدث ظهور لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

تفاصيل إطلالة ياسمين رئيس..

وتألقت ياسمين رئيس ، بإطلالة أنيقة و مميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستانا باللون الوردى ذات الشراشيب.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.



