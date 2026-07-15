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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نجمة «حريم السلطان» نور فتاح أوغلو تتحدى الزمن بإطلالة مختلفة

النجمة التركية نور فتاح أوغلو
النجمة التركية نور فتاح أوغلو
أوركيد سامي

نجحت النجمة التركية نور فتاح أوغلو في خطف الأنظار من جديد، بعدما ظهرت بإطلالة صيفية أنيقة ومختلفة، عكست ذوقها الهادئ واعتمادها الدائم على البساطة بعيدًا عن المبالغة، لتتصدر صورها اهتمام عدد كبير من جمهورها ومتابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

واختارت نور فتاح أوغلو اللون الأبيض ليكون عنوانًا لإطلالتها الجديدة، حيث ظهرت بتنورة ذات تصميم عصري لافت، ونسقتها مع بلوزة كلاسيكية ناعمة، فيما أضاف الحزام الأسود الرفيع لمسة مميزة أبرزت تناسق الإطلالة. كما استعانت بإكسسوار ذهبي بسيط منح مظهرها قدرًا من الفخامة دون أن يفقده طابعه الهادئ.

وسرعان ما انتشرت صور النجمة التركية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بجمالها الطبيعي وأناقتها التي لا تتأثر بمرور السنوات، مؤكدين أنها لا تزال تحتفظ بحضورها اللافت وملامحها المميزة التي عرفها الجمهور منذ سنوات.

واستعاد عدد من المتابعين شخصية «السلطانة ماهيدوران» التي قدمتها نور فتاح أوغلو في المسلسل التاريخي الشهير «حريم السلطان»، حيث ارتبط اسمها بهذه الشخصية بشكل كبير لدى الجمهور العربي والتركي، وحققت من خلالها شهرة واسعة جعلتها واحدة من أبرز نجمات الدراما التركية.

ورغم مرور سنوات على عرض المسلسل، لا تزال شخصية ماهيدوران حاضرة بقوة في ذاكرة المشاهدين، إذ استطاعت نور فتاح أوغلو أن تقدم الشخصية بأداء لافت جمع بين القوة والمشاعر الإنسانية، وهو ما جعل الجمهور يستعيد تفاصيل الدور مع كل ظهور جديد لها.

وتحرص نور فتاح أوغلو في إطلالاتها المختلفة على الابتعاد عن التكلف، إذ تميل في كثير من الأحيان إلى التصاميم البسيطة والألوان الهادئة، وهو الأسلوب الذي جعلها تحظى بإعجاب متابعيها الذين يرون فيها نموذجًا للأناقة الطبيعية.

وعلى المستوى الشخصي، تُعرف النجمة التركية بحرصها على إبقاء جزء كبير من حياتها بعيدًا عن صخب الأضواء، كما سبق أن تحدثت عن أهمية الأمومة في حياتها، مؤكدة أن ابنتها إليسا تمثل مصدرًا كبيرًا للسعادة بالنسبة لها، وأن تجربة الأمومة كان لها تأثير واضح في نظرتها إلى الحياة وأولوياتها.

وتواصل نور فتاح أوغلو الحفاظ على مكانتها لدى الجمهور، سواء من خلال أعمالها الفنية أو ظهورها المتجدد، لتؤكد بإطلالتها الأخيرة أن الأناقة الهادئة والحضور المميز لا يرتبطان بمرحلة زمنية محددة.

النجمة التركية نور فتاح أوغلو اخبار الفن نجوم الفن

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