مدبولي: الحكومة تقلص الحلقات الوسيطة لزيادة الإنتاج وخفض الأسعار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل تنفيذ إجراءات تستهدف تقليص الحلقات الوسيطة في منظومة تداول السلع، بما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق وفرة في الإنتاج، ويؤدي إلى خفض الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب تفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والعمرانية، أن الدولة تعمل على تطوير منظومة الإنتاج والتوزيع وتحسين كفاءة الأسواق، بما يضمن وصول السلع للمستهلك بأسعار أكثر تنافسية، مؤكدًا أن ضبط الأسواق وزيادة الإنتاج يمثلان أولوية للحكومة خلال المرحلة الحالية.