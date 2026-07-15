رئيس الوزراء: العلمين لم تعد للمصيف فقط.. والأهالي بدأوا السكن الفعلي بالمدينة

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إنه تفقد عدد من المشروعات اليوم خلال جولته تخص الأمن الغذائي منها مشروعين للقطاع الخاص للحوم و الزراعة ومشروع يخص وزارة الزراعة لتطوير سلالات الماشية .



وأضاف رئيس الوزراء أنه خلال تفقده مدينة العلمين الجديدة شاهد طفرة كبيرة في المشروعات وتسليم الوحدات كما أن حجم الأشغال أصبح كبيرا، مشيرا إلى أن المدينة تضم مركز مؤتمرات عالمية وسوف ينظم عدد من الفعاليات في أكتوبر المقبل.



وأشار رئيس الوزراء إلي أن هناك عدد كبير من الأهالي أصبحوا يسكنوا في مدن العلمين الجديدة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن جولة اليوم استغرقت أكثر من ٨ سعات في ثلاث محافظات وهم الجيزة والبحيرة والعلمين الجديدة “مطروح”.

وتابع رئيس الوزراء أن الصراعات في المنطقة عادت مرة أخري مما أدي إلي زيادة أسعار البترول قائلا اتمني أن يعود السلام إلى المنطقة مرة أخري لافتا أن هناك متابعة مصرية للوصول الي اتفاق نهائي لوقف هذه الحرب .

وأشار رئيس الوزراء إلى حجم الاجتماعات التي يترأسها لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة لافتا أننا في منتصف فصل الصيف والأمور مستقرة .

وأشار رئيس الوزراء أنه شهد تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية لافتا أنه سوف يدخل حيز التنفيذ نهاية عام ٢٠٢٨