مدرب صن داونز السابق.. موكوينا يصل إلى القاهرة ليبدأ رحلته مع بيراميدز

وصل الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني الجديد، إلى مطار القاهرة الدولي قبل قليل، تمهيدًا لبدء مشواره مع نادي بيراميدز استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

ومن المقرر أن يتوجه موكوينا مباشرة إلى ملعب الدفاع الجوي، من أجل عقد جلسة مع مسؤولي نادي بيراميدز، لوضع اللمسات الأخيرة على التعاقد والتوقيع رسميًا على عقود توليه القيادة الفنية للفريق.

ويأتي التعاقد مع موكوينا ضمن خطة إدارة بيراميدز لتدعيم الجهاز الفني بمدرب يمتلك خبرات كبيرة على الساحة الأفريقية، في ظل طموحات النادي لمواصلة المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية خلال الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يُعلن بيراميدز خلال الساعات المقبلة التعاقد مع المدرب الجنوب أفريقي بشكل رسمي، قبل انطلاق فترة إعداد الفريق للموسم الجديد، التي سيقودها موكوينا لأول مرة مع السماوي.