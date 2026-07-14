لاعبو بيراميدز يخضعون للكشف الطبي استعدادا للموسم الجديد

خضع لاعبو نادي بيراميدز للكشف الطبي الرسمي استعدادا لبدء برنامج الإعداد للموسم الجديد في إطار تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والقارية.

وشهد الكشف الطبي الذي جرى بمقر نادي بيراميدز، حضور جميع العناصر في قائمة النادي، وبعض اللاعبين الدوليين بعد عودتهم من صفوف منتخب مصر الأول، وكذلك عدد من لاعبي قطاع الشباب والناشئين بالنادي والمرشح منهك للتواجد مع الفريق الأول طبقا لرؤية المدير الفني الجديد، حيث خضع اللاعبون لكشف طبي شامل ضمن اشتراطات ومعايير المشاركة في النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يعود فريق نادي بيراميدز لاستئناف تدريباته بعد انتهاء الأجازة خلال الأيام المقبلة بعد وصول المدير الفني الجديد حيث سيتم الكشف عن تفاصيل برنامج الإعداد بشكل كامل حتى موعد خوض أولى مباريات الموسم الجديد.

رولاني موكوينا مدرب لبيراميدز

تعاقد نادي بيراميدز مع الجنوب أفريقي رولاني موكوينا لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، بعقد يمتد لمدة موسمين، وذلك استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

وجاء التعاقد مع موكوينا في إطار خطة إدارة النادي لتدعيم الجهاز الفني بمدرب يمتلك خبرات كبيرة على المستوى الأفريقي، بعدما قدم مستويات مميزة خلال تجاربه السابقة، أبرزها مع نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

ومن المنتظر أن يبدأ المدرب الجديد مهمته خلال الأيام المقبلة، حيث سيقود فترة إعداد الفريق للموسم الجديد، بالتنسيق مع الجهاز المعاون، استعدادًا لخوض المنافسات المحلية والقارية، في ظل طموحات بيراميدز لمواصلة المنافسة بقوة على جميع البطولات.

وتأمل إدارة بيراميدز أن يقود رولاني موكوينا الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات، مستفيدة من خبراته الفنية الكبيرة وسجله المميز في الكرة الأفريقية، مع استهداف الحفاظ على مكانة النادي بين كبار القارة خلال المرحلة المقبلة.