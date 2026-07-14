انطلاق الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة تعزز الشكوك اللبنانية بشأن تنفيذ تفاهمات الانسحاب من جنوب لبنان، مشيرة إلى أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا استمرار وجود قوات الاحتلال في المنطقة رغم المسار التفاوضي.

وأضافت أن إسرائيل تنظر إلى الجولة السادسة من المفاوضات في روما باعتبارها مرحلة لتنفيذ التفاهمات السابقة، دون التفاوض على بنود أو اتفاقات جديدة، لافتة إلى أن عقدها في روما يخفف من الضغوط الأمريكية التي صاحبت الجولات السابقة في واشنطن.

وأوضحت أبو شمسية أن إسرائيل تربط أي انسحاب بتأكيد انتشار الجيش اللبناني، وعدم وجود عناصر مسلحة أو تابعة لـ"حزب الله" في المناطق المعنية، إلى جانب ضمان أمن مستوطنات الشمال ومتابعة تنفيذ الاتفاق.