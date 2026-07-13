عون وسلام يبحثان تطورات جنوب لبنان ومفاوضات روما المرتقبة وزيارة واشنطن

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، مساء اليوم، في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، حيث عرضا الأوضاع العامة في البلاد، ولا سيما المستجدات في الجنوب، في ظل استمرار الأعمال العدائية الإسرائيلية.

وتناول البحث انعقاد جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية – الأميركية – الإسرائيلية غداً وبعد غد في العاصمة الإيطالية روما، إضافة إلى التوجيهات التي أُعطيت للوفد اللبناني، والتي شددت على ضرورة المطالبة بالبدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين قبل الدخول في أي بحث آخر.

كما أطلع رئيس الوزراء سلام، رئيس الجمهورية على نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها إلى تركيا، وما أفضت المحادثات التي أجراها مع المسؤولين الأتراك، وفي مقدمتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس عون إلى الولايات المتحدة الأميركية، والاجتماع الذي سيعقده مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.