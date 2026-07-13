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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة وجدول الحد الأدنى للأجور للموظفين

موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة
موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة
محمد غالي
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يبحث عدد كبير من الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة وجدول الحد الأدنى للأجور للموظفين، بالتزامن مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي 2026/2027، والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة العلاوات والحوافز المقررة، بما ينعكس على دخول ملايين العاملين في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.

موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

وأعلنت وزارة المالية الجدول الرسمي لصرف مرتبات يوليو، مؤكدة توزيع مواعيد الصرف على عدة أيام لتيسير حصول العاملين على مستحقاتهم المالية، والحد من التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك.

موعد صرف مرتبات يوليو 2026

حددت وزارة المالية يوم 20 يوليو 2026 موعدا لبدء صرف مرتبات العاملين بالدولة، على أن تستمر عملية الصرف لمدة خمسة أيام، وتنتهي في 26 يوليو 2026، وفقا للجدول الزمني المخصص لكل وزارة وهيئة وجهة حكومية.

وأكدت الوزارة أن تقسيم مواعيد الصرف يأتي في إطار تنظيم عملية صرف الرواتب، وضمان سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم دون ازدحام.

أول صرف للمرتبات بعد زيادة الأجور

تمثل مرتبات يوليو 2026 أول تطبيق فعلي للزيادات الجديدة في الأجور التي أقرتها الدولة مع انطلاق العام المالي الجديد، في إطار خطة تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتتضمن الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريا، إلى جانب صرف العلاوات الدورية والحوافز الإضافية المقررة لمختلف الدرجات الوظيفية.

موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

جدول صرف مرتبات يوليو 2026

يبدأ صرف المرتبات يوم 20 يوليو للعاملين بعدد من الوزارات والجهات الحكومية، من بينها:

مجلس النواب.
مجلس الأمن القومي.
الجهاز المركزي للمحاسبات.
وزارة التموين.
وزارة العمل.
وزارة الإسكان.
وزارة التضامن الاجتماعي.
مديريات الطرق والنقل.

ويستكمل الصرف يوم 21 يوليو للعاملين في عدد آخر من الوزارات والهيئات، أبرزها:

وزارة التعليم العالي.
وزارة التنمية المحلية.
وزارة العدل.
وزارة الكهرباء.
وزارة التخطيط.
وزارة الاستثمار.
وزارة التعاون الدولي.
وزارة التربية والتعليم.
وزارة الزراعة.
وزارة الخارجية.
وزارة الشباب والرياضة.
وزارة المالية.
عدد من الهيئات والجهات القضائية.

كما خصصت وزارة المالية أيام 22 و23 و26 يوليو لصرف المرتبات للعاملين الذين لم يتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم في المواعيد المحددة.

أماكن ووسائل صرف المرتبات

أتاحت وزارة المالية عدة وسائل لصرف الرواتب، لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM).
فروع البنوك.
المحافظ الإلكترونية.
بطاقات "ميزة".
تطبيقات الدفع الإلكتروني.

وتسهم هذه الوسائل في تقليل الزحام وتوفير مرونة أكبر للعاملين في اختيار وسيلة الصرف المناسبة.

موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة

جاءت قيمة الحد الأدنى للمرتبات بعد تطبيق الزيادات الجديدة وفقا للدرجات الوظيفية على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: 14,900 جنيه.
الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12,900 جنيه.
درجة مدير عام أو ما يعادلها: 11,400 جنيه.
الدرجة الأولى: 10,800 جنيه.
الدرجة الثانية: 9,500 جنيه.
الدرجة الثالثة: 9,100 جنيه.
الدرجة الرابعة: 9,300 جنيه.
الدرجة الخامسة: 9,100 جنيه.
الدرجة السادسة: 8,100 جنيه.

وتأتي هذه الزيادات ضمن حزمة الإجراءات التي تستهدف تحسين مستوى دخول العاملين بالدولة، ودعم قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية، بالتزامن مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي 2026/2027.

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