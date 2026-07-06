قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عامر شوكت : مصر حاضرة في وجدان كل باكستاني.. وندعو لرحلات جوية مباشرة بين البلدين
عامت شوكت: شركات باكستانية وعالمية توسع استثماراتها في مصر بقيمة 30 مليون دولار
نظام الشرائح .. وزير الكهرباء يعلن انفراجة لأزمة العدادات الكودية
سفير باكستان بالقاهرة: تعمل على مشروع للربط التجاري بين غرب الصين ومصر
سلاسل كاري أون .. تحرك عاجل من التموين لتنفيذ تكليفات الرئيس لخفض أعباء المعيشة
بسبب الأهلي .. المصري يغلق الباب أمام رحيل دغموم
بكيت .. سماح زيدان تروي لـ"صدى البلد" كواليس أشهر صورة في كأس العالم 2026
موعد صرف مرتبات يوليو 2026 وزيادة الأجور والحد الأدنى الجديد
رسالة حزينة من باكيتا لجماهير البرازيل بعد وداع المونديال
عمرو أديب : أغرب واقعة في تاريخ الكرة.. تدخل رئاسي لإلغاء طرد لاعب أمريكي
فرصة جديدة للمدخرين .. بنك مصر يطرح شهادة بعائد ثابت 17.85%
لدينا هدف كبير في كأس العالم.. حسام حسن: ميسي أسطورة.. لكن منتخب مصر لا يهاب أحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد صرف مرتبات يوليو 2026 وزيادة الأجور والحد الأدنى الجديد

موعد صرف مرتبات يوليو 2026 وزيادة الأجور والحد الأدنى الجديد
موعد صرف مرتبات يوليو 2026 وزيادة الأجور والحد الأدنى الجديد
عبد الفتاح تركي

مرتبات يوليو .. ارتفعت معدلات بحث المواطنين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال الساعات الأخيرة عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026، وذلك عقب إعلان وزارة المالية تقديم مواعيد صرف الرواتب بالتزامن مع بدء تطبيق الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2026/2027، إلى جانب تنفيذ حزمة الزيادات الجديدة في الأجور التي تشمل رفع الحد الأدنى للرواتب والعلاوات والحوافز المقررة لمختلف الدرجات الوظيفية.

ويترقب ملايين الموظفين موعد بدء صرف مرتبات يوليو، خاصة أنها تُعد أول رواتب تُصرف بعد تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور، وهو ما جعلها تتصدر اهتمام العاملين في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، في ظل حرص وزارة المالية على تنظيم عملية الصرف بما يضمن انسيابية حصول الموظفين على مستحقاتهم عبر وسائل الصرف المختلفة.

واقرأ أيضًا:

مرتبات

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يوليو 2026 للعاملين في الدولة يبدأ اعتبارًا من يوم 20 يوليو 2026، على أن تستمر عملية الصرف لمدة 5 أيام، وتنتهي يوم 26 يوليو 2026 من الشهر الجاري.

ويأتي تنظيم مواعيد الصرف وفق جدول زمني يوزع الجهات الحكومية على عدة أيام، بما يسهم في تقليل التكدس أمام منافذ الصرف المختلفة، وإتاحة الفرصة أمام جميع العاملين للحصول على مستحقاتهم بسهولة ويسر.

زيادة المرتبات مع بداية العام المالي الجديد 2026/2027

بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد 2026/2027، تبدأ الحكومة تطبيق حزمة جديدة من زيادات الأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 8000 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى منح علاوات وحوافز إضافية لمختلف الفئات الوظيفية، في إطار تحسين دخول العاملين بالدولة.

وتعد مرتبات شهر يوليو 2026 أول مرتبات تُصرف بعد دخول هذه الزيادات حيز التنفيذ، وهو ما يعزز اهتمام الموظفين بالتعرف على قيمة الرواتب الجديدة وفقًا للدرجة الوظيفية التي يشغلها كل موظف.

موعد إعلان زيادة المرتبات والمعاشات

جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2026

حددت وزارة المالية مواعيد صرف المرتبات للوزارات والجهات الحكومية وفق الجدول الآتي:

يصرف يوم 20 يوليو 2026 للعاملين في وزارات وجهات: مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.

ويصرف يوم 21 يوليو 2026 للعاملين في وزارات: التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، إلى جانب المحكمة الدستورية العليا، والأزهر، ودار الإفتاء المصرية، وهيئة النيابة الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الوزراء، والنيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.

كما خصصت وزارة المالية أيام 22 و23 و26 يوليو 2026 لصرف المرتبات لجميع العاملين الذين تخلفوا عن الحصول على مستحقاتهم خلال المواعيد المحددة لكل جهة حكومية.

زيادة المرتبات 2026

الحد الأدنى الجديد للمرتبات بعد تطبيق الزيادة

يتضمن جدول الحد الأدنى للمرتبات بعد تطبيق الزيادة الجديدة القيم الآتية:

  • موظفو الدرجة الممتازة يحصلون على 14 ألف و900 جنيه.
  • موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها يحصلون على 12 ألف و900 جنيه.
  • موظفو درجة مدير عام أو ما يعادلها يحصلون على 11 ألف و400 جنيه.
  • موظفو الدرجة الأولى أو ما يعادلها يحصلون على 10 آلاف و800 جنيه.
  • موظفو الدرجة الثانية أو ما يعادلها يحصلون على 9 آلاف و500 جنيه.
  • موظفو الدرجة الثالثة أو ما يعادلها يحصلون على 9 آلاف و100 جنيه.
  • موظفو الدرجة الرابعة أو ما يعادلها يحصلون على 9 آلاف و300 جنيه.
  • موظفو الدرجة الخامسة أو ما يعادلها يحصلون على 9 آلاف و100 جنيه.
  • موظفو الدرجة السادسة أو ما يعادلها يحصلون على 8 آلاف و100 جنيه.

ويأتي هذا الجدول ضمن منظومة الأجور الجديدة التي يبدأ تطبيقها مع أول شهر في العام المالي 2026/2027، وفق ما أعلنته الحكومة بشأن رفع الحد الأدنى للرواتب وتحسين مستويات الدخل للعاملين بالدولة.

وسائل صرف مرتبات شهر يوليو 2026

أتاحت وزارة المالية عددًا من الوسائل التي يمكن للعاملين من خلالها صرف مرتبات شهر يوليو 2026، بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير أكثر من منفذ للحصول على المستحقات المالية، وتشمل هذه الوسائل:

  • ماكينات الصراف الآلي.
  • فروع البنوك.
  • المحافظ الإلكترونية.
  • بطاقات ميزة.
  • تطبيقات الدفع الرقمي.

وتتيح هذه الوسائل للعاملين إمكانية اختيار الطريقة الأنسب لصرف مرتباتهم، بما يسهم في تقليل الازدحام أمام منافذ الصرف، وتيسير حصول الموظفين على مستحقاتهم خلال فترة الصرف المحددة.

موعد صرف مرتبات يوليو موعد صرف مرتبات يوليو 2026 مرتبات شهر يوليو 2026 زيادة المرتبات يوليو 2026 جدول صرف مرتبات يوليو 2026 زيادة الأجور 2026 الحد الأدنى للأجور 2026 الحد الأدنى للمرتبات بعد الزيادة مرتبات الموظفين 2026 صرف مرتبات العاملين بالدولة موعد صرف رواتب الحكومة جدول الحد الأدنى للمرتبات مرتبات الحكومة 2026 وزارة المالية العام المالي 2026 2027 طرق صرف مرتبات يوليو بطاقات ميزة المحافظ الإلكترونية تطبيقات الدفع الرقمي صرف مرتبات الموظفين موعد زيادة المرتبات 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 الرسمي للأسئلة المقالية

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس .. اضغط هنا

منتخب مصر

بالمجان وبدون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم

غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

غزو بق الفراش للمنازل .. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

العدادات الكودية

أمر عاجل بشأن 10 ملايين أسرة بعد أزمة العدادات الكودية

انتشار الثعابين

معلومات صادمة.. صائد أفاعي يحسم الجدل: هذه العلامة تؤكد وجود ثعبان داخل منزلك في الصيف

ترشيحاتنا

الكفتة

الكمية مضاعفة والطعم ألذ.. طريقة عمل كفتة البرغل

الثعابين

تحذير عاجل بعد انتشار صور الثعابين.. أسباب ظهورها وكيف تحمي منزلك

العذراء

برج العذراء.. حظك اليوم الإثنين 6 يوليو 2026: سماع كلمات مُطمئنة

بالصور

لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون

لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون
لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون
لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون

لماذا تنكمش الكفتة أثناء الشوي؟ السر الذي يغيب عن كثيرين

لماذا تنكمش الكفتة أثناء الشوي؟ السر الذي يغيب عن كثيرين
لماذا تنكمش الكفتة أثناء الشوي؟ السر الذي يغيب عن كثيرين
لماذا تنكمش الكفتة أثناء الشوي؟ السر الذي يغيب عن كثيرين

بدء عزاء والدة الإعلامية ريهام الديب بمسجد المشير طنطاوي

عزاء والدة ريهام الديب
عزاء والدة ريهام الديب
عزاء والدة ريهام الديب

رولز رويس تزيح الستار عن فانتوم "ريجاتا".. تحفة فريدة تستلهم أناقة اليخوت الفاخرة

فانتوم ريجاتا
فانتوم ريجاتا
فانتوم ريجاتا

فيديو

حكيم

وشها حلو على منتخب مصر.. حكيم يحتفل بنجاح أغنية نص ملعب قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

المزيد