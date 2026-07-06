موعد صرف مرتبات يوليو 2026 وزيادة الأجور والحد الأدنى الجديد

مرتبات يوليو .. ارتفعت معدلات بحث المواطنين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال الساعات الأخيرة عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026، وذلك عقب إعلان وزارة المالية تقديم مواعيد صرف الرواتب بالتزامن مع بدء تطبيق الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2026/2027، إلى جانب تنفيذ حزمة الزيادات الجديدة في الأجور التي تشمل رفع الحد الأدنى للرواتب والعلاوات والحوافز المقررة لمختلف الدرجات الوظيفية.

ويترقب ملايين الموظفين موعد بدء صرف مرتبات يوليو، خاصة أنها تُعد أول رواتب تُصرف بعد تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور، وهو ما جعلها تتصدر اهتمام العاملين في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، في ظل حرص وزارة المالية على تنظيم عملية الصرف بما يضمن انسيابية حصول الموظفين على مستحقاتهم عبر وسائل الصرف المختلفة.

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موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يوليو 2026 للعاملين في الدولة يبدأ اعتبارًا من يوم 20 يوليو 2026، على أن تستمر عملية الصرف لمدة 5 أيام، وتنتهي يوم 26 يوليو 2026 من الشهر الجاري.

ويأتي تنظيم مواعيد الصرف وفق جدول زمني يوزع الجهات الحكومية على عدة أيام، بما يسهم في تقليل التكدس أمام منافذ الصرف المختلفة، وإتاحة الفرصة أمام جميع العاملين للحصول على مستحقاتهم بسهولة ويسر.

زيادة المرتبات مع بداية العام المالي الجديد 2026/2027

بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد 2026/2027، تبدأ الحكومة تطبيق حزمة جديدة من زيادات الأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 8000 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى منح علاوات وحوافز إضافية لمختلف الفئات الوظيفية، في إطار تحسين دخول العاملين بالدولة.

وتعد مرتبات شهر يوليو 2026 أول مرتبات تُصرف بعد دخول هذه الزيادات حيز التنفيذ، وهو ما يعزز اهتمام الموظفين بالتعرف على قيمة الرواتب الجديدة وفقًا للدرجة الوظيفية التي يشغلها كل موظف.

جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2026

حددت وزارة المالية مواعيد صرف المرتبات للوزارات والجهات الحكومية وفق الجدول الآتي:

يصرف يوم 20 يوليو 2026 للعاملين في وزارات وجهات: مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.

ويصرف يوم 21 يوليو 2026 للعاملين في وزارات: التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، إلى جانب المحكمة الدستورية العليا، والأزهر، ودار الإفتاء المصرية، وهيئة النيابة الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الوزراء، والنيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.

كما خصصت وزارة المالية أيام 22 و23 و26 يوليو 2026 لصرف المرتبات لجميع العاملين الذين تخلفوا عن الحصول على مستحقاتهم خلال المواعيد المحددة لكل جهة حكومية.

الحد الأدنى الجديد للمرتبات بعد تطبيق الزيادة

يتضمن جدول الحد الأدنى للمرتبات بعد تطبيق الزيادة الجديدة القيم الآتية:

موظفو الدرجة الممتازة يحصلون على 14 ألف و900 جنيه .

. موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها يحصلون على 12 ألف و900 جنيه .

. موظفو درجة مدير عام أو ما يعادلها يحصلون على 11 ألف و400 جنيه .

. موظفو الدرجة الأولى أو ما يعادلها يحصلون على 10 آلاف و800 جنيه .

. موظفو الدرجة الثانية أو ما يعادلها يحصلون على 9 آلاف و500 جنيه .

. موظفو الدرجة الثالثة أو ما يعادلها يحصلون على 9 آلاف و100 جنيه .

. موظفو الدرجة الرابعة أو ما يعادلها يحصلون على 9 آلاف و300 جنيه .

. موظفو الدرجة الخامسة أو ما يعادلها يحصلون على 9 آلاف و100 جنيه .

. موظفو الدرجة السادسة أو ما يعادلها يحصلون على 8 آلاف و100 جنيه.

ويأتي هذا الجدول ضمن منظومة الأجور الجديدة التي يبدأ تطبيقها مع أول شهر في العام المالي 2026/2027، وفق ما أعلنته الحكومة بشأن رفع الحد الأدنى للرواتب وتحسين مستويات الدخل للعاملين بالدولة.

وسائل صرف مرتبات شهر يوليو 2026

أتاحت وزارة المالية عددًا من الوسائل التي يمكن للعاملين من خلالها صرف مرتبات شهر يوليو 2026، بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير أكثر من منفذ للحصول على المستحقات المالية، وتشمل هذه الوسائل:

ماكينات الصراف الآلي.

فروع البنوك.

المحافظ الإلكترونية.

بطاقات ميزة.

تطبيقات الدفع الرقمي.

وتتيح هذه الوسائل للعاملين إمكانية اختيار الطريقة الأنسب لصرف مرتباتهم، بما يسهم في تقليل الازدحام أمام منافذ الصرف، وتيسير حصول الموظفين على مستحقاتهم خلال فترة الصرف المحددة.