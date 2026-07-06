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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تهدد ترامب: تحدث بأدب وإلا فسنرد عليك بلغة أخرى

ترامب
ترامب
ناصر السيد

‏قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محمد باقر ذو القدر، ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بشأن إيران: "تحدث باحترام، وإلا فسنرد عليك بلغة أخرى. الشعب الإيراني لا يعرف لغة التهديد".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قال ترامب، إن الجيش دمر إيران عسكريا، إلا أن هذا الأمر لم يحظ بالتقدير الإعلام الذي يستحقه.

وواصل الرئيس الأمريكي، توجيه تهديدات لاذعة لإيران؛ في حال فشلت المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لوقف الحرب التي اندلعت نهاية فبراير الماضي.

وأضاف ترامب: "إما أن يكون هناك اتفاق مع إيران، أو سننهي المهمة"، مضيفًا أن طهران تُفضّل التوصل إلى اتفاق.

وواصل ترامب: "لا نقوم بتقديم أي أموال إلى إيران، ويمكننا تعطيل إمدادات الطاقة الإيرانية وتدمير كل تلك المحطات الكبرى التي شيدوها".

وأكد أن البحرية الأمريكية فرضت على إيران أعظم حصار شهده العالم ولم تتمكن سفينة واحدة من اختراقه، مشيرا إلى أن أسعار النفط الآن عند مستوى أقل مما كانت عليه قبل أن نبدأ الهجوم على إيران.

وقال ترامب "حصلنا على تنازلات من إيران وعليهم الالتزام بها وسنحصل أيضا على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب".

إيران تهدد ترامب محمد باقر ذو القدر ترامب الرئيس الأمريكي

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