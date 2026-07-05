عراقجي: إيران مستعدة لتسخير كل إمكاناتها لإنهاء الحصار على اليمن

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده مستعدة لتسخير جميع أدواتها وإمكاناتها الدبلوماسية لدعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحصار المفروض على اليمن، والعمل على تنفيذ خارطة طريق السلام بما يسهم في دفع مسار التسوية السياسية.

وجاءت تصريحات عراقجي خلال استقباله وفد حوثي، الذي وصل إلى طهران للمشاركة في مراسم تأبين المرشد الأعلى السابق على خامنئي.

وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، أن سفينة شحن أبلغت عن تعرضها لهجوم من المسلحين جنوب غرب ميناء الحديدة في اليمن، ودعت السفن إلى توخي الحذر أثناء مرورها بالمنطقة.

وأصدرت الهيئة تحذيراً ذكرت فيه أن الحادث وقع على بعد 30 ميلاً بحرياً جنوب غرب الحديدة، حيث أطلقت السفينة نداء استغاثة أفادت فيه بأنها تعرضت لهجوم من مسلحين مجهولين، مضيفة أن السلطات تحقق في الواقعة.

ونصحت الهيئة السفن بتوخي الحذر أثناء المرور بالمنطقة وإبلاغ الهيئة بأي نشاط مشبوه.