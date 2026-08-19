متاحة الآن.. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026.

وأوضحت أنه في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنظيم أعمال تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، انتهى مكتب تنسيق القبول بالجامعات من أعمال المرحلة الثانية من تنسيق طلاب الثانوية العامة، والتي أُتيحت خلالها إمكانية تسجيل الرغبات إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الرسمي، وذلك خلال الفترة من الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026 وحتى الأحد الموافق 17 أغسطس 2026، ولمدة ستة أيام.

وقد انتهت أعمال هذه المرحلة بعد مراجعة دقيقة للرغبات التي سجّلها الطلاب، وترشيحهم للكليات والمعاهد وفقًا للقواعد والضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وفي حدود الأعداد المقررة لكل كلية ومعهد.

أولًا: الحدود الدنيا وأعداد الطلاب:

بلغ إجمالي عدد الطلاب المُقرر لهم التقدم لتنسيق المرحلة الثانية من النظامين الحديث والقديم(266931) طالبًا وطالبة، وفقًا للحدود الدنيا المُعلنة لكل شعبة، وجاءت التفاصيل كما يلي: