الأنفاق: عودة العمل بعد انزلاق كتل خرسانية بمشروع ترام الرمل في سيدي جابر

أكدت الهيئة القومية للأنفاق، أن فرق العمل بمشروع ترام الرمل، تحركت على الفور للتعامل مع انزلاق بعض البلوكات الخرسانية في منطقة العمل بسيدى جابر، وتمكنت من رفع جميع الكتل المنزلقة وإعادة العمل إلى طبيعته في وقت قياسي.



وأوضحت الهيئة أن المراجعة الشاملة للوقوف على ملابسات الحدث أكدت تحرك بعض الكتل الخرسانية التي تم تشوينها بمعرفة إحدي الشركات المنفذة، وذلك بالتزامن مع هطول الأمطار فحدث انزلاق محدود بموقع التشوين. وأكدت الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركة المنفذة، مع التوجيه والتأكيد على زيادة معدلات وإجراءات السلامة والأمان بمواقع التشوين وكافة مواقع تنفيذ المشروع، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الواقعة.

في الوقت نفسه، تؤكد الهيئة القومية للأنفاق أن سلامة المواطنين والعاملين وتأمين مواقع التنفيذ تمثل أولوية أساسية في مختلف مراحل المشروع، مع المتابعة المستمرة لأوضاع مواقع العمل، خاصة في ظل الظروف الجوية، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان استمرار الأعمال بأمان.

وتؤكد الهيئة استمرار أعمال المتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية طوال فترة التنفيذ، والتعامل الفوري مع أي مستجدات بما يحافظ على سلامة المواطنين ويضمن تنفيذ مشروع تطوير ترام الرمل وفق المعايير الفنية ومعايير السلامة.