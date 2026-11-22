قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب على إيران ستُستأنف بعد رأس السنة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

ترامب يلوّح بعودة العمليات العسكرية ضد إيران إذا تعثرت المفاوضات

في سياق متصل، قال برنت سادلر، المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن إيران تحاول اختبار الأوضاع الراهنة وكسر حالة الجمود، على غرار ما فعلته سابقًا من خلال استهداف دول الخليج، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلان التخطيط، وأصبحتا مستعدتين لاستئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق.

وأضاف سادلر، خلال مداخلة في برنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن المؤسسة العسكرية الإيرانية مستعدة لاستئناف الحرب، في ظل استمرار التوترات بين الأطراف المعنية.

وأوضح أن الولايات المتحدة وشركاءها يعتمدون حتى الآن على الضغوط الاقتصادية المفروضة على إيران لإبقائها تحت الضغط، مشيرًا إلى أن الخيارات المتاحة أمام طهران للرد على هذه الضغوط محدودة.

واعتبر المسئول السابق في البنتاجون أن الحصار الاقتصادي قد يؤدي، مع مرور الوقت، إلى تحقيق أهدافه، على حد تعبيره.

واختتم سادلر تصريحاته بالإشارة إلى أن الشعب الإيراني لا يرغب في استمرار النظام الحالي في إيران بعد انتهاء الحرب.