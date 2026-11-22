يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدًا الاثنين معتدل إلى مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد، أما ليلًا سيكون مائلًا للبرودة إلى بارد على أغلب الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وتوقع أيضًا الخبراء أن يكون هناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوبًا على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.5 و2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.5 و2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.5 و2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 25 16

العاصمة الجديدة 26 15

6 اكتوبر 26 14

بنها 25 16

دمنهور 25 15

وادى النطرون 24 14

كفر الشيخ 23 14

بلطيم 24 15

المنصورة 25 16

الزقازيق 25 16

شبين الكوم 24 15

طنطا 23 14

دمياط 23 15

بورسعيد 25 16

الاسماعيلية 26 13

السويس 25 15

العريش 24 12

رفح 24 12

رأس سدر 26 15

نخل 24 09

كاترين 22 07

الطور 26 17

طابا 26 15

شرم الشيخ 31 23

الغردقة 30 21

الاسكندرية 25 15

العلمين 24 14

مطروح 24 14

السلوم 25 15

سيوة 25 13

رأس غارب 29 19

سفاجا 30 18

مرسى علم 31 20

شلاتين 32 21

حلايب 28 22

أبو رماد 30 20

مرسى حميرة 31 20

أبرق 32 21

جبل علبة 31 20

رأس حدربة 28 20

الفيوم 25 13

بني سويف 26 12

المنيا 26 13

أسيوط 27 12

سوهاج 29 14

قنا 32 17

الأقصر 33 16

أسوان 34 21

الوادى الجديد 30 16

أبوسمبل 33 20

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 35 24

المدينة 32 18

الرياض 31 14

المنامة 28 23

أبوظبى 30 21

الدوحة 29 22

الكويت 30 16

دمشق 24 11

بيروت 24 19

عمان 22 10

القدس 22 12

غزة 24 15

بغداد 29 16

مسقط 28 24

صنعاء 22 05

الخرطوم 37 23

طرابلس 27 19

تونس 23 12

الجزائر 22 14

نواكشوط 38 21

الرباط 22 11

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 16 08

إسطنبول 17 13

إسلام آباد 24 09

نيودلهى 25 14

جاكرتا 32 25

بكين 07 03-

كوالالمبور 33 24

طوكيو 16 06

أثينا 20 10

روما 19 07

باريس 09 04

مدريد 14 07

برلين 03 00

لندن 10 04

مونتريال 11 00

موسكو 05 01-

نيويورك 18 04

واشنطن 20 04

أديس أبابا 25 12