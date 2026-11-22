وجّه اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بتشكيل لجنة مختصة من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة؛ لفحص ملابسات واقعة وفاة الطالب محمود لؤي محمود عبد الهادي، المقيد بمدرسة الشهيد محمد الدسوقي الابتدائية التابعة لإدارة بركة السبع التعليمية، وإعداد تقرير شامل ومفصل لرفعه إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

​جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، نعت فيه ببالغ الحزن والأسى، وبالأصالة عن المحافظ وقيادات المديرية، الطالب الراحل الذي وافته المنية يوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر 2026، متقدمين بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرته وذويه.

​وأوضحت المديرية في بيانها أنها أولت الواقعة اهتماماً بالغاً منذ اللحظات الأولى؛ حيث انتقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، يرافقه مدير إدارة بركة السبع التعليمية، إلى المستشفى فور العلم بالحادث؛ لمتابعة الموقف عن كثب، والاطمئنان على حالة الطالب، وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لأسرته.

​وشددت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية على احترامها الكامل لسلطة النيابة العامة، مؤكدة ترك الفصل في ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات لجهات التحقيق المختصة، مع الامتناع التام عن استباق نتائج التحقيقات أو الخوض في أي تفاصيل قد تؤثر على سيرها، وذلك حرصاً على الشفافية وحفاظاً على حقوق جميع الأطراف.