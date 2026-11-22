أحال اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية عدد من المختصين بالوحدات المحلية بأشمون والسادات وتلا للنيابة العامة لإعمال شئونها ، وذلك بشأن عدد من المخالفات المتعلقة بمنظومة المتغيرات المكانية ، جاء ذلك بناءً علي مذكرات الإدارة العامة للشئون القانونية ، وإدارة البنية المعلوماتية المكانية بالديوان العام .

حيث تبين من خلال التحقيقات ضعف إشراف عدد من المختصين وقصورهم في المتابعة الدورية لمنظومة المتغيرات المكانية والبناء المخالف والتعديات علي الأراضي الزراعية ، فضلاً عن تنفيذ بعض الإزالات بشكل جزئي أو صوري ، وتحرير محاضر بتنفيذها كلياً وارسال بيانات غير دقيقة إلى الجهات المختصة بقصد التضليل المتعمد وإهدار لمبدأ الشفافية والنزاهة وقد تلاحظ عدم صحتها وواقعيتها وفقاً للصور الفضائية.

وذلك في إطار جهود محافظة المنوفية لإحكام الرقابة على منظومة المتغيرات المكانية والتصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية .

وشدد محافظ المنوفية علي مدير مديرية الزراعة ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن أشمون وتلا والسادات بتكثيف المرور الميداني والتأكد من تنفيذ كافة قرارات الإزالة حتي سطح الأرض وعدم إعتماد أي بيانات الا بعد المعاينة الفعلية والتحقق من صحتها ومطابقتها للواقع ، مؤكداً علي إستمرار الرصد الميداني لأية تعديات مستحدثة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فوراً .

كما قرر محافظ المنوفية إيقاف العمل مؤقتاً بقرار قبول التصالح الخاص بإحدى الحالات بناحية زرقان بمركز تلا وإعادة عرض الملف على لجنة البت ودراسته مرة أخري وإعادة العرض عليه ، مؤكداً عدم التهاون مع أي تقصير أو مخالفة تمس منظومة الرقابة على التعديات ، مشدداً على ضرورة تحري دقة بيانات وتكثيف المتابعة الميدانية حفاظاً على الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون .