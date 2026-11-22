​نجت فتاة بأعجوبة من الموت المحقق أسفل عجلات أحد القطارات، داخل محطة سكك حديد بركة السبع بمحافظة المنوفية، وذلك عقب سقوطها في الفراغ الفاصل بين القطار ورصيف المحطة أثناء محاولتها الصعود إليه.

​وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظات عصيبة لسقوط الفتاة أسفل القطار، حيث سارع الأهالي والشباب المتواجدون على الرصيف بتوجيه نداءات تحذيرية لها بضرورة التزام الثبات التام وعدم الحركة لحين مرور القطار بالكامل لتفادي تعرضها للأذى.

​وعقب توقف القطار ومروره بسلام، تمكن المواطنون من انتشال الفتاة ورفعها إلى الرصيف، حيث تبيّن سلامتها وعدم إصابتها بأي مكروه، وسط حالة من الارتياح بين المتواجدين بالمحطة.

​وفي هذا السياق، تُجدد الجهات المعنية تحذيراتها لجمهور الركاب بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والأمان داخل المحطات، وعدم محاولة الصعود إلى القطارات أو النزول منها أثناء تحركها أو قبل توقفها التام، حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم.