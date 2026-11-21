​لقي عامل مصرعه، إثر تعرضه لصعق كهربائي خلال محاولته إصلاح كشاف عمود إنارة يقع أمام مزرعة المواشي الخاصة به، بقرية أشليم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

تلقت مديرية أمن المنوفية إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لإجراء الفحص والمعاينة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق.

​وبالفحص، تبين أن الضحية يُدعى «محمد عبد المرضي عفيفي» (45 عامًا)، عامل ومقيم بقرية أشليم، وأسفر الحادث عن إصابته بجرح متهتك بالرأس وسحجات في القدم اليسرى أودت بحياته.

​تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تولت جهات التحقيق المختصة مباشرة التحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث وملابساته.